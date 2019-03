Kardemir Karabükspor başkanı yeniden Mehmet Yüksel oldu

Bülent DİKTEPE / KARABÜK () - Kardemir Karabükspor'un olağanüstü genel kurulunda mevcut başkan Mehmet Yüksel, yeniden başkanlığa seçildi.

Spor Toto 1'inci Lig'de son sırada bulunan ve finansal açıdan zor günler yaşayan Kardemir Karabükspor'un olağanüstü genel kurulu Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Mehmet Yüksel yeniden başkanlığa seçilirken, kulübün bedensel engelli basketbol takımının başka bir derneğe devri de oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Mehmet Yüksel, kulübü kendisinden daha iyi yönetebilecek başka birinin ya da tüm sorunların çözülmesi için gidilecekse kayyuma gitmek için olağanüstü kongre kararı aldıklarına dikkat çekerek, "Fakat son 15 günde kentin ileri gelenleriyle görüşmelerimde kayyuma gittiğinizde kulübü tasfiye edeceklerini söylediler. Ben, kulübün tasfiye olmasını istemiyorum, ayakta kalmasını istiyorum. Hesap sorulmasını istiyorum. Kayyuma gidildiğinde bu hesabın sorulmayacağını, oyunun içindeki oyuna bende alet olacağımı düşündüğüm için kayyuma gitmesini şu an için müsaade etmiyoruz" dedi.

"BEN KOLTUK SEVDALISI DEĞİLİM"

Başkan Yüksel'in konuşma yaptığı sırada kongre üyelerinden Oğuz Yıldırım, kayyuma gidilmemesine tepki gösterince salonda gerginlik yaşandı. Kısa süreli gerginliğin ardından konuşmasına devam eden başkan Yüksel, "Kayyuma gidildiğinde bu işin çözüleceğini bana taahhüt eden kim olursa ben anında bırakmaya hazırım. Daha iyi yönetilecekse her zaman olağanüstü kongre kararı alarak kayyuma bırakabilme ihtimalimiz var. Siz yeter ki bizden daha iyi yönetebilecek büyüklerimizi, vekillerimizi, valimizi, belediye başkanımızı bulun. Ben her zaman görevi bırakmaya hazırım. Ben koltuk sevdalısı değilim" ifadelerini kullandı.

"KARDEMİR KARABÜKSPOR'UN VAR OLMASI İÇİN MÜCADELE EDİYORUM"

Geçmiş dönemde kulüpteki yolsuzluk iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmaya değinen Yüksel, "Savcılığa verilmiş ama şu an için dosyalar hazırlanmamış, hazırlık aşamasında. Dosyalar hazırlandıktan sonra mahkeme aşaması olacak. Bu aşamada ne yaşayacağız birlikte göreceğiz. Ama bu kulüp battıktan sonra, olaylar bittikten sonra burada ceza gelse bize ne faydası olacak ? Bize şu anda destek lazım, birlik ve beraberlik lazım. Bundan sonraki olayların oyununa bende katılacağım. Oyunun içinde bende olacağım. Şu anda açıklayamayacağım bazı şeyler var. Kötü de olabilir iyi de olabilir. Yaşayacağız, göreceğiz. Ama ben Kardemir Karabükspor'un ölmesi için mücadele etmiyorum, var olması için mücadele ediyorum. Ve sonuna kadar da var olması için mücadele edeceğim" diye konuştu.

