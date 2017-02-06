Kardemir Karabükspor Başkanı Tankut'tan Beşiktaş uyarısı

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,()– KARDEMİR Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, ligde cuma akşamı sahalarında Beşiktaş'la karşılaşacaklarını hatırlattı, "Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında sinir harbi içinde geçen maçta kontrol elden kaçtı. İnşallah maçımızda onun acısı çıkartılmaya çalışılmaz" dedi.

Takımıyla birikte Antalya'da bulunan Başkan Ferudun Tankut, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Beşiktaş'la sahalarında çok önemli bir maç oynayacaklarını belirten Başkan Ferudun Tankut, şöyle devam etti:

"Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında sinir harbi içerisinde geçen bir maç oynandı. Maçta kontrol elden kaçtı. Umarım inşallah bizimle oynanacak maçta onun acısı çıkartılmaya çalışılmaz. Bizim artık puan ya da puanlar toplamamız gerekiyor. O bakımdan cuma akşamı oynayacağımız Beşiktaş maçından 3 puan bekliyoruz. Maçtan önce de futbolcularımızla görüşeceğim. Antalya kampında iyi bir çalışma süreci geçirildi. Sakat oyuncularımızın sayısı asgariyeye indi. Kalecimiz Rybka yarından itibaren takımla birlikte çalışmaya başlayacak. Afrika Kupası'nda bulunan Traore’nin maça yetişip yetişmeyeceği konusunda endişemiz var. Büyük bir ihtimalle de maçta olmayacak,."

TRAORE KATILMADI

Kardemir Karabükspor, Antalya kampında bugün teknik direktör Igor Tudor nezaretinde çalışmalarını sürdürdü. Antrenmanda kaleci Rybka ve Tanase takımdan ayrı çalışma yaptı.

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