Kardemir Karabükspor Başkanı Tankut: '' Bugün bütün dikkatimiz Cüneyt Çakır'ın üzerinde olacak''

''Cüneyt Çakır dışarıda yönettiği maçlar kadar başarılı maçları içeride yönetmiyor'''

UĞUR DEMİRKIRDI - MUSTAFA AKIN / KARABÜK,()

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Kardemir Karabükspor, bu akşam saat 19.00'da Galatasaray'ı konuk edecek. Mücadele öncesi açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, bu akşam bütün dikkatlerinin Cüneyt Çakır'ın üzerinde olacaklarını, hakemlerin renklerine bakarak değil adil ve özgür düdük çalmaları gerektiğini söyledi.

Başkan Tankut, Galatasaray maçı ile ilgili olarak, ''Bugün stadın tamamıyla dolmasını bekliyoruz. Kombinelerimizin gelip gelemeyeceğini bilmiyoruz ama dün 8 bine yakın bilet satışı oldu. Zaten stadımızın kapasitesi 12 bin. Tabi Karabükspor için önemli Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımlarımız yüzyılları geçkin takımlar o yüzden bu takımlarımızın ülkenin her yerinde bir taraftar kitlesi var. Bir de şehrimizde 55 bin öğrenci olması sebebiyle üniversitede taraftar derneklerimiz var. Üniversitedeki Galatasaray derneğinin faal bir çalışması vardı, kalabalık olacak diye düşünüyorum'' dedi.

''CÜNEYT ÇAKIR DIŞARIDA YÖNETTİĞİ MAÇLAR KADAR BAŞARILI MAÇLARI İÇERİDE YÖNETMİYOR'''

Bu akşam oynanacak Galatasaray maçında düdük çalacak olan Cüneyt Çakır ile ilgili de konuşan Başkan Tankut, ''Düdüğü dışarıda çaldığı şekilde özgürce Türkiye'de de çalmasını arzu ediyoruz'' dedi.

Tankut, ''Birinin yapmış olduğu yanlış veya çalmış olduğu düdük bize çok ciddi bir maliyet olarak geri dönüyor. Galatasaray ile başlayan bir ikinci yarıya başlıyoruz. Ümit ediyoruz bundan sonra çok daha dikkatli olunur. Aksi taktirde bir puanla küme düşülüyor bir puanla şampiyon olunan sistemde çalınan yanlış düdüklerin bedeli çok ağır oluyor. Yanlış çalan hakem arkadaşımıza geçen sene belki 3-5 maç ceza veriliyordu bu sene maalesef cezayı da göremiyoruz. Bu maçta yanlış karar veriyor bir sonraki maçta görev alıyor. Bugün de Cüneyt Çakır maçı yönetecek. Türk futbolunun yetiştirmiş olduğu ender isimlerden birisi. Kendisini seviyoruz gurur duyuyoruz ama maalesef dışarıda yönettiği maçlar kadar başarılı maçları içeride yönetmiyor. O bakımdan bugün bütün dikkatimiz üzerinde olacak. Dışarıda çaldığı şekilde özgürce Türkiye'de de çalmasını arzu ediyoruz. Aksi taktirde ben söyledim söylemekte de kalmayıp belki bundan sonraki süreç zarfında bu tip olaylarla karşı karşıya kalırsak ciddi eylem yapacağımızı da söylemiş olayım. Formaların renklerine bakarak değil adil ve özgür olsunlar diyorum'' diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Başkan Tankut'un açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)