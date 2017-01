Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut'dan A'dan Z'ye çarpıcı açıklamalar

Slovakya'da pilot takımımız olacak

Avrupa'dan topladığımız Türk gençleri orada oynatacağız

Afrika'da ülkeleri gezip, akademileri tarayacağız. Olmazsa kendi akademimizi kuracağız

''Stattan men değil, spordan men cezası uygulanmalı''

''Kulüp başkanlığını bıraktığımda bu yasa değişmediği sürece stada gitmeyeceğim''

''Bizim ekonomimiz Emenike'yi kaldırmaz artık, cebi para gördü''

''Traore ile takımdaki durumu hakkında Afrika Kupası dönüşü konuşacağız''

''Igor Tudor'dan memnunuz sezon sonunda tekrar anlaşmak isteriz''

''TFF'nin altyapılara eğilip Anadolu'nun bir çok yerindeki gençleri bulması gerekiyor''

''Hocaların eğitim noktasında bir yere gelmesi gerekiyor''

''Kulüp başkanı olup hoca alalım desek bir kısır döngü içerisindeyiz 5-6 tane hocanın dışına çıkamıyoruz''

Türk futbolunda kulüplerin her geçen sezon geriye gittiğini, mali açıdan zorluklar yaşadığını ve buna rağmen alt yapıya eğilmediklerine ve gençleri yetiştirme yoluna gitmediklerine dikkat çeken Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRK FUTBOLUNUN YENİ İLHAN CAVCAV'I OLMAYA ADAY...

Türk futbol tarihinde iç piyasadaki en yüksek rakam ile (9 milyon Euro) Emenike'yi Fenerbahçe'ye satan Tankut, akademi projesinden bahsetti ve 'Alan değil satan kulüpler olursak, geleceğimizi kurtarırız dedi. Kasasında milyonlarca parası olan ve yıllardır büyük takımlara yüksek fiyatlara futbolcu satan rahmetli İlhan Cavcav gibi Avrupa'da ve Afrika'da futbolcu tarama projesi bulunan Tankut şöyle konuştu

Anadolu tabiri ile kullanacak olursam dipsiz bir kuyu gibi sürekli dökmek sürekli atmakla o dipsiz kuyuyu doldurmamız mümkün değil. Bu bütün takımlar için geçerli. Bizim çok ciddi bir şekilde altyapıya önem vermemiz gerekiyor. Alan değil satan kulüpler olmamız lazım. Kardemir Karabükspor'da önce futbolcu gelirlerinden dolayı çok ciddi şekilde gelirimiz vardı. Emenike'yi ben 9 milyon Euro'ya sattım. 300 bin Euro'ya alıp 9 milyon Euro'ya sattım, Türk futbol tarihinde o günden bugüne iç piyasadaki en yüksek rakam. Çok uzun yıllar da bu rakamın kırılacağını sanmıyorum. Buna benzer futbolcular bulmamız gerekiyor. Bizim bir sefer Türk futbolcuları yetiştirmemiz gerekiyor. Altyapıya ciddi eğilmemiz gerekiyor. Daha önceki görev sürem içerisinde İsveç'te bir Türk takımı ile sponsorluk anlaşması yapmıştım. Ciddi anlamda getiri sağlayacak konumdaydı. Sonra ayrıldım 4 sene sonra geldiğimde bu süre zarfında Karabükspor açısından geri gittiğimizi gördüm. Geçen gün Slovakya'ya gittim orada 2'nci sıradaki takım ile anlaşmak üzereyiz Antalya'ya kampa geliyorlar biz de Rize maçından sonra gideceğiz orada bir hazırlık maçı da yapacağız kardeş takımımız ile. Yazın Avrupa'dan topladığımız Türk gençleri orada oynatacağız. Afrika'da 3 tane ülke gezip oradaki akademilere bakacağım. Oradan istediğimi elde edemezsem kendi akademimizi kurmak üzere girişimlerde bulunacağım.

''BİZİM EKONOMİMİZ EMENİKE'Yİ KALDIRMAZ ARTIK, O'NUN CEBİ PARA GÖRDÜ

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve henüz takım bulamayan Emenike'yi kiralık da olsa yeniden Kırmızı-mavili ekibe düşünüp düşünmedikleri sorulan Ferudun Tankut, şu cevabı verdi ''Emenike'yi düşünmüyoruz. Severim, iyi bir futbolcudur fakat ekonomik imkanlar içerinde biz o ortamı yaratabilecek şansta değiliz. Çünkü Emenike para gördü artık. Cebi para doldu, bizim ekonomik imkanımız onu kaldırmaz artık.''

''TRAORE İLE TAKIMDAKİ DURUMU HAKKINDA AFRİKA KUPASI DÖNÜŞÜ KONUŞACAĞIZ''

Fildişi Sahilli oyuncu Traore'nin takımdaki durumu ile ilgili de bilgiler veren Başkan Tankut, ''Traore, çok elim bir kaza ile çocuğunu kaybetti. Eşim ile birlikte cenazeye katılmak üzere Fildişi'ne gitmiştik çok mutlu oldular. Döndükten sonra Kayseri maçından sonra kendisi görüşmek istedi. 'Ailevi sebeplerden dolayı yurtdışına istiyorum' dedi. Anlayışla karşıladık. Ama tabi ki sezon sonuna kadar sözleşmesi olan bir futbolcumuz. Bir bonservis bedeli talep ettik karşı taraf da kabul etti. Fakat bir kaç gün önce Dany ile yapmış oldukları görüşmede gitmek istemediğini kalmak istediğini söyledi. Afrika Kupası'ndan döndüğünde görüşeceğiz. Çünkü ayın birine kadar bir süremiz var. Döndüğünde kendisi ile konuşup kalmak isterse bizim futbolcumuz ama gitmek isterse de onu oturup konuşuruz'' dedi.

''TFF'NİN ALTYAPILARA EĞİLİP ANADOLU'NUN BİR ÇOK YERİNDEKİ GENÇLERİ BULMASI GEREKİYOR''

Porto'nun gelirinin yüzde 73'ün futbolcu satışından olduğunu kaydeden Ferudun Tankut, Türk futbolunun güzide takımlarından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın da hızlı bir şekilde bu sisteme dönmesi gerektiğini ifade etti.

Geçen sene çok yoğun bir süreç yaşadığını aktaran Başkan Tankut, ''Türk futbolunu inşallah bu şekildeki çalışmalarımız ile bir yere taşıyabiliriz. Ama burada ciddi şekilde futbol federasyonumuza da görev düşüyor. Çünkü futbol federasyonu da altyapılara eğilmesi gerekiyor. Bölgesel futbol okulları kurup Anadolu'nun bir çok yerinde yeni gençleri bulması gerekiyor şeklinde konuştu.

MÜFREDATI İNGİLİZCE OLMAK ŞARTIYLA TEKNİK DİREKTÖRLER YETİŞTİRMELİYİZ

Hocaların eğitim noktasında bir yere gelinmesi gerektiğinin de altını çizen Tankut, Bir kısır döngü içerisinde 5-6 tane hocanın dışında hoca sayalım desek bir kulüp başkanı olup hoca alalım desek herhalde bunun dışına çıkmaz. 10 binin üzerinde lisanslı hocamız var diye biliyorum. TFF Riva'da herhangi bir üniversiteye bağlı fakülte kurup lise ve dengi okul mezunu 34 yaşında futbolu bırakmış futbolculardan sınavla 50 kişiyi alırım. O 50 kişiyi de müfredat İngilizce olmak kaydıyla yurtdışından gelen hocalar ile 3 yıl orada temel bir eğitim verip 4'üncü yıl branşlara ayırır sonra da mezun olanlara pro-lisans veririm'' diye konuştu.

ÇİM SAHADAN GELEN HER FUTBOLCU İYİ HOCA OLAMIYOR, EĞİTİM ALMALARI ŞART

Çim sahanın içinden çıkan bir çok futbolcunun takımlarda başarılı olamadığını 3-5 maç sonra kovalandığını ifade eden Ferudun Tankut, şöyle konuştu ''Geçen sene aynı deneyimi biz de yaptık. Baliç'i getirdik. Kariyeri çok iyi bir futbolcu ama temel bir eğitim almayınca ondan faydalanma şansını bulamıyorsun. O bakımdan bu sorunların çözülmesi gerekiyor.''

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi için çıkarılan 6222 sayılı kanunun stattan men cezası vermesi yerine spordan men cezası uygulaması gerektiğini savunan Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, İngiltere'de bu işin çözüldüğünü ceza alan kişinin o şehirde spor müsabakası olduğu zaman nezarethanede akşama kadar bekletildiğini ve bu sayede olumsuzlukların önüne geçilebildiğini söyledi.

Başkan Tankut, ''Çıkartılan yasanın spordan men cezası vermesi gerekirken stattan men cezası veriyor. Mesela geçen sene son maçtan önce bizim bir taraftarın sahaya atlaması ve futbolcuyu kovalaması sonucu 4 maç ceza yedik. Şimdi atlayan kişi belli ama 12 bin 500 kişilik stadı 4 maç cezalandırıyorsun. Orada maçı izleyen diğer kişilerin ne alakası var. Öyle de olunca taraftar artık yanında oturan başka kişin,n yapmış olduğu hareket yüzünden kendisinin cezalandırılmış olmasını kabullenmiyor. Geçen gün de söyledim bir mahallede cinayet işleniyor. Bütün mahalle zanlı gibi yargılanıyor. Böyle bir şey olabilir mi Cinayeti işleyen belliyse onun yargılanması gerekiyor. Burada da suçu işleyen belliyse onun yargılanması gerekiyor. Bence en büyük faktör bu oldu. 20-30 kişilik bir taraftar grubu küfür ettiği zaman bütün tribünün komple cezalanması veya sahaya atlayan kişiden dolayı stadın cezalandırılması taraftarlarımızın maalesef statlardan çekilmesine neden oldu. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım biz o taraftarı stada geri getiremiyoruz. İngiltere'de bu işi çözdüler. Stattan men değil de spordan men cezası verdiler. Stadın içerisinde nezarethane var. FIFA kriterlerine göre statta duruşma odası var. Hangi statta duruşma odası veya nezarethane çalıştı Ben görmedim, gören varsa da söylesin. Demek ki biz sistemi Avrupa'ya uydurmaya çalışıyoruz ama kurallar noktasında bakarsak uydurmuyoruz. İngiltere'de spordan men denilmiş. Bizim sahaya atlayan arkadaşımıza 1 yıl stattan men cezası verildi, canına minnet evinde oturup televizyonunu izliyor. Ama İngiltere spordan men diyerek onu şöyle çözmüş; o şehirde herhangi bir spor dalında etkinlik olduğu zaman sabah 8'de emniyete gidip nezarethaneye giriyor akşam spor etkinliği bitinceye kadar orada kalıyor. Şimdi düşünün cumartesi ve pazarı orada geçirdi 3 ay ceza alsa bir daha böyle bir olaya karışma durumu olmaz. O bakımdan köklü çözüm bulmak gerekirken maalesef kulüplerin üzerine bu sorunları yıkarak kulüplerle çözmeye çalışıyoruz'' dedi.

''KULÜP BAŞKANLIĞINI BIRAKTIĞIMDA BU YASA DEĞİŞMEDİĞİ SÜRECE STADA GİTMEYECEĞİM''

Stada seyirci çekebilmek adına her şeyi yaptıklarını söyleyen Başkan Ferudun Tankut, kişilere verilen haksız cezalardan dolayı tribünlerin dolmadığını kaydetti.

Kahvehanelere , taraftar derneklerine, üniversite öğrencilerine gittiğini söyleyen Başkan Tankut, ''Toplantılar yaptım, futbolcuların ellerine çiçekler vererek Karabük ve Safranbolu esnaflarını dolaştırdım ama maalesef bunu sağlamıyoruz. Sağlayamayışımızın da sebebi her şeyden önce suçu işleyenin cezalandırılmaması suçu işlemeyenin de ceza ile karşı karşıya kalmaması gerektiğine inanıyorum. Mesela Kardemir çalışanlarına çok iyi bir indirim ve taksit yaptık. Her kombine alana bir forma hediye ettik. Onları yapıyoruz ama yeterli olmuyor. Şahsen bu kulüp başkanlığını bıraktığımda bu yasa değişmediği sürece stada gitmeyeceğim'' diye konuştu.

''IGOR TUDOR'DAN MEMNUNUZ SEZON SONUNDA TEKRAR ANLAŞMAK İSTERİZ''

Kardemir Karabükspor'un Hırvat teknik direktörü Igor Tudor'un takıma geliş hikayesini paylaşan Başkan Tankut, kendisinden memnun olduklarını ve sezon sonunda sözleşme yenilemek istediklerini söyledi.

Ferudun Tankut, ''Igor Tudor'dan daha önce 2 Romen hoca vardı onlar üzerinde görüşüyorduk. Benim eski futbolcularımdan Seric vardı yanıma geldiğinde Igor Tudor'dan bahsetti. Romen hocalarla anlaşmalarda sıkıntı olunca biz Igor Tudor'a döndük. Kendisi uçaktaydı ben de 5 tane maçını izledim arkadaşlarım ile beraber orada sahadaki duruşu, oynattığı sistem futbol mantalitesi olarak kafamıza yattı. Seric'e mesaj attım Hırvatistan'a indiğinde beni aradı 'Igor Tudor'u izledik düşünüyoruz' dedim kendisi de gitti görüştü. Kendisinden memnunuz. Fevkalade istatistik olarak baktığımızda en çok koşan Konyaspor ve Karabükspor. En çok pas yüzdesi olan 3 takımdan biriyiz. Oyun sistemi olarak futbolculara çok büyük katkısı oldu. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. O zaman oturur konuşuruz. Biz anlaşmak isteriz ama kendisinin konumu ne olur onu bilemiyoruz'' şeklinde konuştu.

VE CÜNEYT ÇAKIR MESELESİ...

''CÜNEYT ÇAKIR DIŞARIDA YÖNETTİĞİ MAÇLAR KADAR BAŞARILI MAÇLARI İÇERİDE YÖNETMİYOR''

Cüneyt Çakır ile ilgili de konuşan Başkan Tankut, ''Düdüğü dışarıda çaldığı şekilde özgürce Türkiye'de de çalmasını arzu ediyoruz'' dedi.

Tankut, ''Birinin yapmış olduğu yanlış veya çalmış olduğu düdük bize çok ciddi bir maliyet olarak geri dönüyor. Ümit ediyoruz bundan sonra hakemler çok daha dikkatli olur. Aksi taktirde bir puanla küme düşülüyor bir puanla şampiyon olunan sistemde çalınan yanlış düdüklerin bedeli çok ağır oluyor. Yanlış çalan hakem arkadaşımıza geçen sene belki 3-5 maç ceza veriliyordu bu sene maalesef cezayı da göremiyoruz. Bu maçta yanlış karar veriyor bir sonraki maçta görev alıyor. Türk futbolunun yetiştirmiş olduğu ender isimlerden birisi Cüneyt Çakır. Kendisini seviyoruz gurur duyuyoruz ama maalesef dışarıda yönettiği maçlar kadar başarılı maçları içeride yönetmiyor. Dışarıda çaldığı şekilde özgürce Türkiye'de de çalmasını arzu ediyoruz.

HAKSIZ PUAN KAYBEDERSEK SAHA İÇİNDE OTURMA EYLEMİ YAPACAĞIZ

Aksi taktirde ben söyledim söylemekte de kalmayıp belki bundan sonraki süreç zarfında bu tip olaylarla karşı karşıya kalırsak ciddi eylem yapacağımızı da söylemiş olayım. Haksız puan kaybedersek saha içinde oturma eylemi yapacağız. Formaların renklerine bakarak değil, adil ve özgür olsunlar diyorum'' diye konuştu.

