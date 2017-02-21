Kardemir Karabükspor, Barisic ile ilk antrenmana çıktı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARDEMİR Karabükspor’un yeni teknik direktörü Zoran Barisic, takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Kardemir Karabükspor, hafta sonu sahasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına 2 günlük izinin ardından kendi tesislerinde başladı. Avusturyalı yeni teknik direktör Zoran Barisic nezaretinde yapılan antrenmanda Tanase takımdan ayrı çalıştı. Futbolcuların neşeli göründüğü antrenmanda Barisic, sık sık not aldı.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA HEDEFİMİZ 3 PUAN

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, geçen hafta Antalyaspor karşısında iyi oynamalarına rağmen kaybettiklerini, deplasman şanssızlıklarının devam ettiğini söyledi. Şimdi kendi sahalarında oynayacakları Gençlerbirliği maçına odaklarını belirten Gül, "İçeride oynadığımız maçlarda başarımız malum. Özellikle sahamızda kendimize çok güveniyoruz. Biran evvel ligde tutunacak puanlara ulaşmak istiyoruz. Bu manada da hedefimiz Gençlerbirliği maçında 3 puan. Yeni hocamıza ve takımımıza güveniyoruz. Taraftarımızın da desteği ile Pazar günü sahadan 3 puanla ayrılan taraf olmak istiyoruz" dedi.



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