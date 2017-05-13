Kardemir Karabükspor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı

KARDEMİR Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Aytemiz Alanyaspor’un ofansif anlamda çok etkili bir takım olduğunu belirterek, "Takım halinde savunma ve hücum yaparak galibiyetle dönmek istiyoruz" dedi.Kardemir Karabükspor, Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan teknik direktör Zoran Barisic, deplasman karnelerinin iyi olmadığını ve bunu kabul ettiklerini söyledi. Kötü oynamadıkları deplasman maçlarında talihsizlikler yaşadıklarını ve bu talihsizlikleri Aytemiz Alanyaspor maçında kırmak istediklerini belirten Barisic şöyle dedi:"Rakibimiz çok iyi hızlı hücuma çıkabilen, bulduğu boş alanları çok iyi değerlendirebilen, ofansif anlamda çok etkili bir takım. Gol yollarında çok iyiler. Osmanlıspor maçında gösterdiğimiz mücadeleyi ve performansı bu maçta da tekrarlamak istiyoruz. Ceyhun ve Skulason’un bu maçta oynayamayacak olmaları bizim için dezavantaj değil. Çünkü onların yerine oynayacak arkadaşlarımız Kardemir Karabükspor’un oyuncuları olduklarını bu maçta kanıtlayacaklar."FOTOĞRAFLI