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Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Gül: "Tudor'un kalmasını istiyoruz"

  Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, teknik direktör Igor Tudor'un görevinin başında olduğunu, Galatasaray ile anlaştığı yönünde çıkan haberlerden rahatsızlık duyduklarını söyledi. Asbaşkan Tolga Gül, basında 'Igor...

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Gül: "Tudor'un kalmasını istiyoruz"

 

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, teknik direktör Igor Tudor'un görevinin başında olduğunu, Galatasaray ile anlaştığı yönünde çıkan haberlerden rahatsızlık duyduklarını söyledi.

Asbaşkan Tolga Gül, basında 'Igor Tudor Galatasaray'a mı gidiyor?' sorusunun sürekli sorulduğunu belirterek şöyle dedi:

"Herkesin bir hedefi var. Galatasaray'ın şampiyonluk hedefi var. Bizim de bir hedefimiz var. Sürekli bu sorularla hocamızın kamuoyunda yer bulması bizi rahatsız etmekte. Bu hafta içerisinde hocamızla gelecek sene için bir görüşme yapacağız. Biz kendisinden çok memnunuz. Takımımızın başında kalmasını istiyoruz. Igor Tudor, Karabükspor ile başarılıdır. Bu başarısının içerisinde kendi bireysel başarısı mutlaka var. Ama bu bir takım olarak, bir bütün olarak görülmesi gereken bir hadisedir. Igor Tudor'un başarısı aynı zamanda kulübün de başarısıdır. Hocamızdan memnunuz ve bizimle birlikte devam etmesini istiyoruz. Gün neyi getirecek hep birlikte göreceğiz. Ayrıca bize 'Yeni teknik direktör arayışlarınız var mı?' diye de sorular yöneltiliyor. Şu an için böyle bir arayışımız yok. Çünkü takımımızın başında bir hoca var. Ondan da memnunsak teknik direktör arayışımız olamaz, olmadı da."

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Asbaşkan Tolga Gül'ün açıklaması

HABER - KAMERA: BÜLENT DİKTEPE/KARABÜK,()

 

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