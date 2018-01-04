Kardemir Karabükspor Antalya'da kampa girdi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()



KARDEMİR Karabükspor, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da kampa girdi.

Kardemir Karabükspor, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya Belek bölgesinde bulunan Papillon Belvil Otel'de kampa girdi. Teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde yapılan antrenmana İlhan, Osman, İshak, Serdar, Kerim ve kaleci Çağlar ile alt yapıdan 6 oyuncu katıldı. Futbol Şube Sorumlusu Bülent Toraman, izinli olan bazı oyuncuların 12 gün sürecek olan kampa katılacağına, bu süreçte 3 hazırlık maçı oynayacaklarını söyledi. Toraman, günde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Savaşçı bir takım yaratacağız. Takıma katılacak olan arkadaşlarımız olacak. Onlarla daha da güçleneceğiz. 9 puanımız var diye biz düştük demiyoruz. Geride daha 51 puan, 17 maç var. Kim savaşırsa puanı alır" dedi.



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