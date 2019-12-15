Kardemir Karabükspor – Ankara Demirspor: 0-1
Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu HAKEMLER: Veli Karakaya (xx), Egemen Savran (xx), Güner Mumcu Taştan (xx) KARDEMİR KARABÜKSPOR: Halit (x) – Arda (x), Sezer (xx), Fatih (xx) (Dk.76 Ömer Yaylacı), Abdullah(xx), Berk (x)(Dk.58...
Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()
STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
HAKEMLER: Veli Karakaya (xx), Egemen Savran (xx), Güner Mumcu Taştan (xx)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Halit (x) – Arda (x), Sezer (xx), Fatih (xx) (Dk.76 Ömer Yaylacı), Abdullah(xx), Berk (x)(Dk.58 Oğuzx), Toykan (x), Tuğrul (x), Doğukan (x), Cihan (xx) (Dk.83 Ali Kemal), Batuhan (x)
ANKARA DEMİRSPOR: Emre (xx) – Taner (xx), Kamil (xx), Burak (xx), Süleyman (xx) (Dk.88 Barış), Çağrı (xx), Mustafa Kayabaşı (xx) (Dk.74 Hasan x), Hakan (xx) (Dk.83 Ayberk), Ahmet (xx), Serdar (xxx), Mustafa Babaoğlu (xxx)
GOL: Dk.45 (Pen.) Serdar (Ankara Demirspor)
SARI KART: Batuhan, Berk, Sezer (Kardemir Karabükspor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Kardemir Karabükspor sahasında Ankara Demirspor’a 1-0 mağlup oldu.
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