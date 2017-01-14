Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor soyunma odaları

KARDEMİR Karabükspor teknik direktörü Igor Tudor, Akhisar Belediyespor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası basın toplantısında oyuncuların performansından memnun olduğunu söyledi.

Maça eksik oyuncularıyla çıktıklarını ifade eden Tudor, şöyle konuştu:

"Sahada hoş bir futbol yoktu. Bunu ben seçtim. Çünkü oyuncularımızın karakteristik özellikleri bunu gerektirdi. Bir çok oyuncumuz eksikti. Dolayısıyla geriden oyun kurmaktan ziyade bu tarz bir oyunla mücadele etmeyi seçtik. Bazen bu tarz kararlar vermeniz gerekiyor. Neticede bu kararımız bize 3 puanı getirdi. Oyuncularımın göstermiş olduğu performanstan çok memnunum. İlk 11’de oynayan 7 oyuncumuzdan yoksun çıktığımız bu maçtan aldığımız galibiyet 2 kat daha değerli."

Haftaya sahalarında Galatasaray ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Tudor, "Tabii büyük bir maç. Sakat oyuncularımızın geri gelmesini bekliyoruz. Bir iki takviyemizde olabilir bu hafta içerisinde. Ama bu tarz maçları gerçekten dört gözle bekliyoruz. O yüzden cumartesi günü oynayacağımız maçtan çok keyif almaya bakacağız." dedi.

AKHİSAR BELEDİYESPOR CEPHESİ

Akhisar Belediyespor teknik direktörü Tolunay Kafkas ise maçın hakkının beraberlik olduğunu anlatarak, "Maçtan önce konuştuğumuz beklentilere cevap verecek bir karşılaşma oynadık. İki takımın oyun anlayışı birbirine çok benzer. Oyuncularımı tebrik ediyorum, çok iyi bir mücadele gösterdiler. Çok hak ettiğimiz bir mağlubiyet alamadık. Sorsanız maçın hakkı, berabere bitebilirdi. Kardemir Karabükspor'u beğendiğimi çok iyi bir takım olduğunu, çok iyi bir hocalarının olduğunu ifade etmiştim. İyi bir başlangıç yapamadık. Bizim adımıza iyi olmadı. Bizim önümüz açık. Yeni aldığımız oyuncularda takıma girdiği zaman, çok daha iyi bir Akhisar Belediyespor izlettireceğiz." dedi.

Rodallega'ın transferiyle ilgili yöneltilen bir soruya cevap veren Kafkas, şöyle dedi:

"Bu tip oyunculara veya başka oyunculara tekliflerin olması çok doğal. Fakat burada sıkıntı verici olay bu işi çok fazla kaşımaları veya uzatmaları bu da bize, oyuncuya zarar veriyor. Çokta kafasını bulandırmamak lazım. Bu iş oluyorsa olur, olmuyorsa olmaz. Maalesef izlenen yol Türkiye'de bu. Yapacak bir şey yok, pek benim alışkın olmadığım şeyler oluyor."

