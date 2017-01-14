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Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor: 1-0

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu HAKEMLER: Ümit Öztürk (xxx), Uygar Bebek (xxx), Osman Gökhan Bilir (xxx) KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet şahin (xx)- Kerim (xx), Gaman (xx), Barış (xx), Lotovlevici (xxx), Ermin Zec (x) (Dk.50...

Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor: 1-0

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()
STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
HAKEMLER: Ümit Öztürk (xxx), Uygar Bebek (xxx), Osman Gökhan Bilir (xxx)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet şahin (xx)- Kerim (xx), Gaman (xx), Barış (xx), Lotovlevici (xxx), Ermin Zec (x) (Dk.50 İlhan xxx), Kokalovic (x) (Dk.63 Serdar x), Ceyhun (xx), Lazarevic (xx) (Dk.85 Osman), Tanase (xx), Seleznyov (x)
AKHİSAR BELEDİYESPOR: Bora (x)- Lopes (x), Caner (x), Orhan (x), Ömer (xx), Onur(x) (Dk.82 Olcan Adın), Aykut (x) (Dk.82 Larsson), Custodio (xx), Soner (x), Özer (x)(Dk.50 Vaz Te x), Rodallega (xx)
GOL: Dk.80 Latovlevici (Kardemir Karabükspor)
SARI KARTLAR: Lazarevic, Seleznyov (Kardemir Karabükspor) Özer, Orhan, Caner (Akhisar Belediyespor)
SPOR Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor, ikinci yarının ilk haftasında sahasında Akhisar Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
18’inci dakikada kaleci Bora, Caner’in geri pasını elle kontrol edince hakem endirekt serbest vuruş kararı verdi. Ceyhun’un altıpas çizgisinin hemen gerisinden vuruşu yandan auta gitti.
45’inci dakikada Latovlevici serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı, Barış kafayla vurdu, top kalecide kaldı.
45+1’inci dakikada Ceyhun soldan ortaladı, Lazarevic kafayla vurdu, top kalecide kaldı.
47’nci dakikada Latovlevici, serbest vuruşta direk kaleye vurdu, top az farkla yandan auta gitti.
58’inci dakikada Sleznyov, sağdan arka direğe ortaladı, uygun durumda Lazarevic dokunamadı.
64’üncü dakikada Ömer serbest vuruşta soldan ceza sahasına ortaladı, Rodallega kafayla vurdu kaleci topu kornere çeldi.
80’inci dakikada Latovlevici, ceza sahası hafif sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta direk kaleye vurdu. Top kaleci Bora’nın sağından ağlara gitti: 1-0.

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