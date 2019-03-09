Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde kadın cinayeti
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde...
Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu

Kardemir Karabükspor - Afjet Afyonspor: 0-4

Bülent DİKTEPE / KARABÜK () STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Baran Eraslan (xx), Kemal Mavi (xx) KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat (xx) - Arda (x), Berkay (x), Can (x), Fatih (x), Oğuz (x) (Dk. 63 Arif x), Hüseyin (x) (Dk....

Kardemir Karabükspor - Afjet Afyonspor: 0-4

Bülent DİKTEPE / KARABÜK ()

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Baran Eraslan (xx), Kemal Mavi (xx)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat (xx) - Arda (x), Berkay (x), Can (x), Fatih (x), Oğuz (x) (Dk. 63 Arif x), Hüseyin (x) (Dk. 46 Berk x), Emre (x), Toykan (x) (Dk. 53 Doğukan x), Ahmet (x), Batuhan (x)
AFJET AFYONSPOR: Bekir (xx) - Uğur (xx) (Dk. 80 Türker), Gökhan (xx), Bayram (xx), İsmet (xx), Ersel (xx) (Dk. 63 Musa xx), Taşkın (xx), Mehmet Güven (xx) (Dk. 69 Metin xx), Nazmi (xxx), Taşkın (xx), Ajeti (xxx)
GOLLER: Dk. 4 (P) - Dk. 83 (P) Ajeti, Dk. 19 (KK) Berkay, Dk. 55 Nazmi (Afjet Afyonspor)
SARI KARTLAR: Can, Berk, Arif (Kardemir Karabükspor) - Mehmet Güven, Taşkın, Ajeti (Afjet Afyonspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 25'inci haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Afjet Afyonspor'a 4-0 mağlup oldu.

4'üncü dakikada kazanılan penaltı atışını kullanan Ajeti, kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
19'uncu dakikada Aykut'un soldan ortasında Berkay ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 0-2.
55'inci dakikada ceza sahasında Nazmi'nin vuruşu kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-3.
83'üncü dakikada Ajeti, Arif'in müdahalesi sonucu yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ajeti, kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 0-4.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328