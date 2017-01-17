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Kardemir Karabükspor'a Ukrayna'dan 3'üncü transfer

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARDEMİR Karabükspor, Ukrayna Premier Lig takımlarından Dnipro’nun 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Andriy Bliznichenko ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Ara transfer döneminde Ukrayna Premiere Lig...

Kardemir Karabükspor'a Ukrayna'dan 3'üncü transfer

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARDEMİR Karabükspor, Ukrayna Premier Lig takımlarından Dnipro’nun 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Andriy Bliznichenko ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Ara transfer döneminde Ukrayna Premiere Lig takımlarından Shakhtar Donetsk’in golcü oyuncusu Yevhen Seleznyov ve Dinamo Kiev’in kalecisi Oleksandr Rybka’yı kadrosuna katan Kardemir Karabükspor, 3'üncü transferini de yine Ukrayna'dan yaptı, Andriy Bliznichenko ile 2.5 yıllığına anlaştı.
Genç futbolcu, sözleşmeyi imzaladıktan sonra Kardemir Karabükspor'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi, "Türkiye Ligi, Avrupa’da önemli liglerden biri. Elimden gelenin en iyisi yaparak takıma faydalı olmak istiyorum ve takım arkadaşlarımla birlikte takımımızı en iyi yere taşımak istiyorum" dedi.

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