Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türkiye'nin özgürlük notu 6 puan geriledi 
Türkiye'nin özgürlük notu 6 puan...
Esenyurt'ta bir evde patlama: Yaralılar var
Esenyurt'ta bir evde patlama: Yaralılar...
HDP'li Altan Tan hakkında 15 yıl hapis istemi
HDP'li Altan Tan hakkında 15...
Bakan Arslan 'Kanal İstanbul'un güzergahını açıkladı
İşte Kanal İstanbul...

Kardemir Karabükspor 2'nci yarıya iyi başlamak istiyor

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, () Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, hafta sonu sahalarında Gençlerbirliği ile çok önemli bir maç oynayacaklarını belirterek, ''Ligin 2'nci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz....

Kardemir Karabükspor 2'nci yarıya iyi başlamak istiyor

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, ()

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, hafta sonu sahalarında Gençlerbirliği ile çok önemli bir maç oynayacaklarını belirterek, ''Ligin 2'nci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İnşallah her şey lehimize olur ve kazanan taraf biz oluruz'' dedi.
Kardemir Karabükspor, hafta sonu sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına kendi tesislerinde başladı. Teknik direktör Levent Açıkgöz gözetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan yeni transfer Kage ile izinli olan Kerim Zengin katılmadı. Antrenman öncesi açıklama yapan Açıkgöz, yeni transferlerin devre arası kampına geç katılmalarının handikapını yaşadıklarını, ancak takıma hızla adapte olduklarını söyledi.
Şu anda herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını, Gençlerbirliği maçına en uygun kadro ile çıkacaklarını belirten Açıkgöz şöyle dedi:
''Gençlerbirliği'nin ve bizim durumumuz ortada. Bir fark var. Biz kendi sahamızda oynuyoruz. Oyuncularımın maçta elinden gelenin fazlasını ortaya koyacağına eminim. Sıralamada bulunduğumuz yer itibarıyla bizim için ligin sonu değil. Çok önemli bir maç. Ligin 2'nci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İnşallah her şey lehimize olur ve kazanan taraf biz oluruz.''
En büyük amaçlarının ligde kalmak olduğuna dikkat çeken Açıkgöz, ''Kalan 17 hafta ve 51 puan var. Biz 17 haftanın sonunu düşünerek değil, önümüzdeki maçı düşünerek hareket edeceğiz. Önümüzdeki Gençlerbirliği maçından alacağımız kazanımlar, diğer maçlara daha olumlu yansıyacak diye düşünüyorum. Maç maç bakarsak daha iyi olur. Hep önümüzdeki maça odaklanmamız lazım. Bu bizim için daha sağlıklı olacaktır'' dedi.
Açıkgöz, sakatlığı geçen Dany'nin durumunun maç saatinde belli olacağını, takıma yeni bir stoperin önümüzdeki günlerde katılacağını söyledi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Antrenman
- Teknik direktör Levent Açıkgöz'ün açıklaması

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

mersin escort bodrum escort