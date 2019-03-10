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Karbel Karaköprü Belediyespor - Tire 1922 Spor: 0-1

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,()  STAT: Faruk Çelik Stadı HAKEMLER: Emre Kaan Çalışkan, Aydın Karsavuran, Mehmet Dura KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir- Fatih Gültekin, Bilal, Adnan, Ramiz, Ahmet, Mert, Emre (Dk. 69 Yeldar), Hakan, Ali (Dk....

Karbel Karaköprü Belediyespor - Tire 1922 Spor: 0-1

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,() 

STAT: Faruk Çelik Stadı
HAKEMLER: Emre Kaan Çalışkan, Aydın Karsavuran, Mehmet Dura
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir- Fatih Gültekin, Bilal, Adnan, Ramiz, Ahmet, Mert, Emre (Dk. 69 Yeldar), Hakan, Ali (Dk. 85 Erhan), Yasin (Dk. 79 Rıdvan)
TİRE 1922 SPOR: Fatih Gülmez- Semih, Nihat, Burak, Gökhan, Berke (Dk. 73 Hasan), Hüseyin, Celal, Emrah, Furkan (Dk. 70 Bertuğ), Tugay (Dk. 89 Hasan)
GOLLER: (Karbel Karaköprü Belediyespor),  Dk. 31 Emrah (Tire 1922 Spor)
SARI KART: Yasin, Mert, Ahmet (Karbel Karaköprü Belediyespor),  Nihat (Tire 1922 Spor)

TFF 3'üncü Lig 1’inci Grup'un 26’ncı haftasında Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Tire 1922 Spor’a 1-0 mağlup oldu.
31’inci dakikada Tugay’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa ceza alanında kafayla vuran Emrah, topu ağlara gönderdi: 0-1

(FOTOĞRAFLI)

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