Karbel Karaköprü Belediyespor - Şile Yıldızspor.: 2-1
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () STAT: Faruk Çelik Stadı HAKEMLER: Metehan Alpat, Fatih Karatağ, Ferhat Dalgıç KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Erşen - Fikret, Nuh, Ahmet (Dk. 78 Bilal), Volkan (Dk. 58 Gökdeniz), Umut, Ramiz, Emre Okur, Emre Aydın,...
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, ()
STAT: Faruk Çelik Stadı
HAKEMLER: Metehan Alpat, Fatih Karatağ, Ferhat Dalgıç
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Erşen - Fikret, Nuh, Ahmet (Dk. 78 Bilal), Volkan (Dk. 58 Gökdeniz), Umut, Ramiz, Emre Okur, Emre Aydın, Hakan, Arif (Dk. 82 Ömer)
ŞİLE YILDIZSPOR: Alptekin - Celalcan (Dk. 82 Kerem) Aykut, Hasan Ayçiçek, Şamil (Dk. 65 Furkan) Tahsin, İskender, Emin, Hasan Güvendik (Dk. 71 Kerem ), Aytürk, Oğuzhan
GOLLER: Dk. 6 Emre Okur, Dk. 77 Gökdeniz (Karbel Karaköprü Belediyespor) - Dk. 86 Tahsin (Şile Yıldızspor)
SARI KARTLAR: Hakan (Karbel Karaköprü Belediyespor) - Tahsin (Şile Yıldızspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90 Hakan (Karbel Karaköprü Belediyespor)
TFF 3’üncü Lig 1'inci Grup ilk hafta karşılaşmasında Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında Şile Yıldızspor'u 2-1 mağlup etti.
6'ncı dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Volkan'ın sol taraftan kale önüne gönderdiği topa güzel bir vurus yapan Emre Okur, mesin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0
Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
77'nci dakikada Karbel Karaköprü Belediyespor farkı 2'ye çıkardı. Hakan'ın sert vuruşunda Kaleci Erşen'den dönen topu Gökdeniz, güzel bir vuruşla filelere gönderdi: 2-0
86'ncı dakikada konuk ekipten Tahsin maçın skorunu tayit etti. Uzak mesafede topla buluşan Tahsin, sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.
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