Karbel Karaköprü Belediyespor - Şile Yıldızspor: 1-0

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA ()
STAT: Faruk Çelik
HAKEMLER: Yücel Büyük, Ömer Karakaya, Kerem Kalkan
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Fehmi - Mehmet Eksik, Yeldar, Mehmet Gaye (Dk. 60 Emre), Ramiz, Mevlüt, Ali, Rıdvan (Dk. 76 Basri), Fırat (Dk. 65 Vedat), Yasin, Alper
ŞİLE YILDIZSPOR: Muhammed Önal - Ömer, Celal, Hasan, Tahsin (Dk. 81 Samet), Furkan, Kerem, Aykut, Zekeriya (Dk. 83 Onur), Eren (Dk. 68 Yusuf), İbrahim
GOL: Dk. 90 Yasin (Karbel Karaköprü Belediyespor)
SARI KART: Yeldar (Karbel Karaköprü Belediyespor)
TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup'un 33’üncü haftasında Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Şile Yıldızspor’u 1-0 mağlup etti.
90’ıncı dakikada Yasin’in uzaktan sert şutu yan direğe çarparak ağlara gitti: 1-0.
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