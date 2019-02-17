Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PALANDÖKEN: KISA VADEDE SGK PRİM ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ
Palandöken: SGK prim oranları düşürülmeli
Ozan Arif'i son yolculuğuna sevenleri uğunladı
Ozan Arif'in cenazesine katılan tek...
Aykut Kocaman: Protesto edilecek ne yapmış olabilirim?
Aykut Kocaman'dan Protesto açıklaması
BBP'den Cumhur İttifakı'na destek 
BBP'den Cumhur İttifakı'na destek 

Karbel Karaköprü Belediyespor - Körfez Spor kulübü: 5-0

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,() -  STAT: 11 Nisan HAKEMLER: Gökhan Alkayalar, Fettah Yiğit, Agah Kaan Kuloğlu KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir- Fatih, Yeldar (Dk.70 Muhammed Türkmen), Adnan (Dk.84 Hasan), Ramiz, Ahmet, Emre Demir (Dk.76 Emre...

Karbel Karaköprü Belediyespor - Körfez Spor kulübü: 5-0

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,() - 
STAT: 11 Nisan
HAKEMLER: Gökhan Alkayalar, Fettah Yiğit, Agah Kaan Kuloğlu
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir- Fatih, Yeldar (Dk.70 Muhammed Türkmen), Adnan (Dk.84 Hasan), Ramiz, Ahmet, Emre Demir (Dk.76 Emre Teki), Ali, Rıdvan, Yasin Reis, Alper
KÖRFEZ SPOR KULÜBÜ: Muhammed Demir- Faruk (Dk.49 Tayyip),  Berat Aydın, Berat Demir (Dk.50 Mustafa), Emir, Emirhan, Yahya (Dk.65 Umut ), Osman, Enes, Yasin Yeşilkır, Yusuf
GOLLER: Dk.7 Yeldar, Dk.36 ve 46 Yasin Reis, Dk.40 Emre Demir, Dk.82 Emre Tekin (Karbel Karaköprü Belediyespor)
SARI KARTLAR: Adnan (Karbel Karaköprü Belediyespor) - Berat Aydın, Yahya (Körfez Spor Kulübü)
TFF 3'üncü Lig 1’inci Grup takımlarından Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Körfez spor Kulübü’nü 5-0 mağlup etti.
7’inci dakikada Alper’in sağ taraftan ceza alanına yaptığı ortasında Yeldarın, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.
36’ncı dakikada Rıdvan’ın ceza sahası içerisine gönderdiği buluşan Yasin Reis, kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi: 2-0.
40’ıncı dakikada Ali'nin pasıyla buluşan Emre Demir, plase vuruşuyla meşin yuvarlığı filelerle gönderdi: 3-0.
46’ncı dakikada Yasin Reis, ceza alanında oluşan karambolde sert şutu filelere gitti: 4-0.
82’nci dakikada Yasin Reis’in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Tekin, güzel vuruşla topu ağlara yolladı: 5-0.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328