Karayolları - Eczacıbaşı VitrA: 0-3
İSTANBUL, () SALON: Başkent Voleybol HAKEMLER: Salim Bektaş, İlknur Çakar KARAYOLLARI: Merve, Gerasymova, Ayçin, Tuğçe, Burç, Elif, Gülçin (L), Ezgi, Abbott, Kübra ECZACIBAŞI VİTRA: Boskovic, Melis, Beyza, Lloyd, Natalia, Ergül, Simge...
İSTANBUL, ()
SALON: Başkent Voleybol
HAKEMLER: Salim Bektaş, İlknur Çakar
KARAYOLLARI: Merve, Gerasymova, Ayçin, Tuğçe, Burç, Elif, Gülçin (L), Ezgi, Abbott, Kübra
ECZACIBAŞI VİTRA: Boskovic, Melis, Beyza, Lloyd, Natalia, Ergül, Simge (L), Buse, Yasemin, Saliha
SETLER: 0-3 (14-25, 20-25, 8-25)
SÜRE: 69 dakika (24, 26, 19)
Vestel Venus Sultanlar Ligi 3'üncü hafta karşılaşmasında Karayolları'na konuk olan Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Eczacıbaşı VitrA ligde 3'te 3 yaptı.
Mücadelenin birinci setinde, etkili bloklarla farkı açmayı başaran Eczacıbaşı VitrA ekibi, teknik molaya 12-4 önde girdi. Konuk takım ilk seti 25-14 galip tamamladı. Bu sette Natalia Pereira, toplam 6 hücum sayısı elde etti. İkinci sette, pasör Carli Lloyd'un dengeli oyun kurgusu dikkat çekerken, Sırp oyuncu Tijana Boskovic art arda blok ve servis sayısı elde ederek takımını teknik molaya 12-8 önde taşıdı. Turuncu beyazlılar, iyi bir direnç gösteren ev sahibi ekip karşısında üstünlüğünü koruyarak seti 25-20 kazandı. Mücadelenin son setinde oyuna giren genç oyuncuları Yasemin Güveli ve Saliha Şahin ile iyi bir ivme yakalayan turuncu beyazlılar, Tijana Boskovic'in şık bloğuyla seti 25-8 kazandı ve ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Turuncu beyazlıların en skorer isimleri; Tijana (17), Natalia (17) ve Beyza (7) oldu.
Beylikdüzü Voleybol İhtisas ve Nilüfer Belediyespor'dan sonra Karayolları'nı da mağlup edip 3'te 3 yapan Eczacıbaşı VitrA, 4'üncü hafta mücadelesinde, 26 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da, Beşiktaş'ı konuk edecek.
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