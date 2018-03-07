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Karatede milli ihmal

Milli karateciyi maç listesine yazmayı unuttular!   milli takım kafilesi ile İspanya'ya gitti ama yarışamadan geri dondü ERCAN ATA, ANKARA () İspanya'nın Guadalajara kentinde Dünya Karate Federasyonu'nun (WKF) tarafından düzenlenen...

Karatede milli ihmal

Milli karateciyi maç listesine yazmayı unuttular!
 
milli takım kafilesi ile İspanya'ya gitti ama yarışamadan geri dondü

ERCAN ATA, ANKARA ()

İspanya'nın Guadalajara kentinde Dünya Karate Federasyonu'nun (WKF) tarafından düzenlenen A Serisi'nin ilk etabı için bu ülkeye giden Karate Milli takım kafilesine sonradan dahil edilen Büşra Nur Kılıç'ın, maç listesine yazılmasının unutulduğu ve müsabaka yapamadan İspanya'dan geri döndüğü ortaya çıktı.
TATAMİYE DEĞİL, TRİBÜNE ÇIKTI 
82 Ülkeden 1354 sporcunun katıldığı ve 9-11 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılan Karate 1 A serisi için bu İspanya'ya giden milli takım kafilesine Büşra Nur Kılıç ta dahil edildi. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota puanı veren turnuva için giden Kılıç, maçlardan bir gün önce şok yaşadı. Maç listelerinde adını göremeyen Milli karateci olayın gerçeğini öğrenince tatamiye değil, tribüne çıktı. Maç listelerinde adının olmadığını gören milli sporcu Kılıç, turnuva boyunca arkadaşlarına üzüntü üçinde tribünden destek verdi. Bu turnuvaya katılamayan ve yetkililerin hatası yüzünden Olimpiyat kota puanı veren maçlara çıkamayan Milli sporcu ikinci şokunu yine bu ülkede yaşadı. İspanya'da yapılan bu turnuva yılın ilk etabıydı. 16-18-Şubat 2018 tarihlerinde Dubai'de yapılan Karate 1 Premier Lig'in ikinci etap maçlarında da adının listede olmadığını görünce ikinci şoku yaşamış oldu. 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin sporcusu olan Büşra Nur Kılıç olayı ile ilgili yetkililer kısa bir açıklama yayınladı:
Milli sporcularından Büşra Nur Kılıç, İspanya'da yapılan Karate -1  Seri Turnuvası'na katılarak olimpiyatlara  için puan toplayacaktı. Ancak Milli Takım antrenörü ve sorumluları yarışma listesine sporcunun ismini yazmayı unutunca Büşra Nur  İspanya'da tatamiye çıkamadı ve yarışamadan geri dönmek zorunda kaldı. Genç sporcu, daha sonraki duraklardan biri olan Dubai'ye de bu nedenle gidemedi. Büşra Nur Kılıç ulusal ve uluslararası organizasyonlarda aldığı başarılı sonuçlarla gerek ilimizin gerekse ülkemizin gözbebeği sporcularından biri olmayı başarmıştır.
Olayın ortaya çıkmasının ardından Türkiye Karate Milli Takımı sorumluları ve yetkileri kulübümüzle irtibata geçerek, 'Büşra Nur Kılıç'ın adının yarışma listesine yazılmamasının unutkanlıktan veya dikkatsizlikten kaynaklandığını, kesinlikle bir art niyet olmadığını, bundan ötürü büyük bir üzüntü duyduklarını" dile getirdiler.
Başarılı sporcumuz Büşra Nur Kılıç'ın Karate Milli Takımı için çalışmalarını sürdüğünü de dile getiren Karate Federasyonu yetkilileri sporcunun moral ve motivasyonunun üst düzeyde tutulması ve bu üzüntülü olaydan olumsuz yönde etkilenmemesi için gayret göstereceklerini ifade ettiler' denildi."

(FOTOĞRAFLI)
 

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