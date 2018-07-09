Karatede "dan" sınavı heyecanı

Tüm Türkiye'den katılan 115 sporcu bir üst Dan'a geçmek için mücadele etti

Gökhan HEBEPCİ - İSTANBUL /

Türkiye Karate Federasyonu'nun yılda iki kez gerçekleştirdiği "dan terfi sınavları' toplam 115 sporcunun katılımı yla yapıldı.

İlk ayağının 30 Haziran-1 Temmuz'da Ankara'da yapıldığı sınavların ikinci ayağı ise İstanbul'daki Osman Solakoğlu Spor Salonu'nda düzenlendi.

Sporcular, Kata, Kihon, ve Kumite alanlarında başarılı oldukları takdirde bir üst dan (derece) seviyesine terfi edecekler. Dan sınavlarına Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan da izlemeye gelerek, tüm sporculara başarılar diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sporculardan görüntüler

- Dan sınavlarından detaylar

- Genel görüntüler

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