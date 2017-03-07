Karatede Avrupa’ya Darıca damgası

KOCAELİ - Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün Milli Karatecileri Eray Şamdan, Meryem Mazlum ve Ayca Düzgel, Bulgaristan’da yapılan 44. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası’nda destan yazılar.

21 Yaşaltı Erkekler 60 kilogramda mücadele eden son dünya şampiyonu ve 4 Avrupa Şampiyonluğu bulunan Eray Şamdan, muhteşem bir performansla 5.kez üst üste Avrupa Şampiyonu olarak Darıca’ya Karate’de ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırırken, Meryem Mazlum ve Ayca Düzgel de 21 Yaşaltı Bayanlar Takım Kata’da Avrupa ikincisi olarak ülkemize gümüş madalya getirdiler.

ERAY BEŞİNCİ ŞAMPİYONLUKLA REKOR KIRDI

Kariyerinde son kez 21 Yaşaltı kategorisinde Avrupa sahnesine çıkan Eray Şamdan, kapanışı muhteşem bir şekilde yaptı. İlk Turda Slovak rakibini 4-0, ikinci turda Boşnak rakibinin 9-0 geçen Şamdan, Çeyrek finalde iki kez geriye düşmesine rağmen Macar rakibini 3-2, Yarı Finalde Ermenistanlı rakibinin 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde ise Karadağlı rakibini 8-0 mağlup eden Şamdan, 5 Yıl Üst üste Avrupa Şampiyonu olarak tarihe geçti. Alt yaş kategorilerinde 5 Yıl üst üste Avrupa Şampiyonu, 6 yıl üst üste kürsü yapan tek sporcu olan şamdan, kırılması zor bir rekora imza attı.

MERYEM MAZLUM VE AYCA DÜZGEL’DEN GÜMÜŞ MADALYA

21 Yaşaltı Bayanlar Takım Kata da ise Meryem Mazlum, Ayca Düzgel ve Pınar Yalçıntekin ülkemizi temsil etti. Eleme maçında Sırbistan’ı 4-1 yenerek finalde İtalya ile eşleşen Takımımız, güçlü rakibinin ardından Avrupa ikincisi olarak ülkemize gümüş madalya kazandırdı. Sporcularımız böylelikle kariyerlerinin ilk Avrupa derecesini elde ettiler. Sporcularımızı şampiyonada bir an bile yalnız bırakmayan Teknik direktör Adnan Şamdan, kazandıkları başarılardan dolayı milli yıldızlarımızı tebrik ederken, Kocaeli ve Türkiye’nin karatedeki genç yıldızlarına sahip çıkarak, spora ve sporcuya hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve DARES Başkanı Mustafa Öztürk’e teşekkürlerini iletti.

FOTOĞRAFLI