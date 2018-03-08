Karatecilerden 'Zeytindalı Harekatı'na' destek

ERCAN ATA / ANKARA,()

İstanbul'da düzenlenecek olan 31'inci Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası'nın kayıt gelirleri, 'Zeytin Dalı Harekatı'na' destek olmak amacıyla Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak.

Türkiye'nin en köklü turnuvaları arasında yer alan Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası'nın 31'nci buluşması anlamlı bir tema ile düzenlenecek. İstanbul'un ev sahipliği yapacağı turnuvanın kayıtlardan elde edilen geliri, 'Zeytin Dalı Harekatı'na' destek olmak amacıyla Türkiye Karate Federasyonu tarafından Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak. İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün 9-11 Mart tarihlerinde Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde düzenleyeceği turnuva, minik, yıldız, ümit, genç, 21 yaş altı, büyükler ve veteran kategorilerinde yapılacak. Üç gün sürecek karate şöleni için şu ana kadar 24 ülkeden 1418 karatecinin kayıt yaptırdı.

VETERANLAR İLK KEZ

Balkan Karate Federasyonları Birliği'nin de başkanlığını yürüten Türkiye Karate Federasyonu Esat Delihasan'ın önerisiyle bu yıl yapılacak Büyükler Balkan Karate Şampiyonası'nda ilk kez veteran müsabakaları da düzenlenecek. 24-25 Mart tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Balkan Büyükler Karate Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek veteran karateciler, 31'inci Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası'nda belli olacak.

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