Karateciler Ömer Halisdemir turnuvasına katıldı

İlyas KAPLAN / KAYSERİ () Kayseri'de karateciler 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Ömer Halisdemir Turnuvası'nda karşı karşıya geldiler.

Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Atatürk Spor Salonu’nda Ömer Halisdemir karate turnuvası gerçekleştirildi. Minikler, yıldızlar, ümit gençler ve büyükler kategorilerinde yaklaşık 300 kız ve erkek sporcu turnuvada mücadele etti. Turnuvaya Kayseri dışında Kırşehir ve Sivas’tan da sporcular geldi. Turnuvanın açılış seremonisinde söz alan Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici konuşmasına 15 Temmuz temalı şiirle başladı. Daha sonra sporculara seslenen Eskici, “Sizlerle bu ülkenin bağımsızlığı için 15 Temmuz’u unutmamak için, unutturmamak için 'Unutmayacağız ve unutturmayacağız' sloganı ile il müdürlüğümüz olarak çeşitli programları gerçekleştirdik. Burada sporcular gerektiğinde hiç kimseden korkmadan hiç kimsenin etkisi altında kalmadan sadece ve sadece başkomutanımızın çağırısıyla meydanlar akacağını gördük. Yine akacağınıza eminim. Bu duygu ve düşüncelerle sporcularımızı layığı ile yetiştiren ailelerine ve antrenörlerini tebrik ediyor, sporculara başarılar diliyorum” dedi.

Daha sonra söz alan Kayseri Karate İl Temsilcisi Mustafa Altınok, “Bundan iki sene önce kalkışılan darbe girişimini unutmamak, şehit ve gazilerimizi anmak adına yaptığımız bu turnuvayı geleneksel hale getirmek istiyoruz. Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Karate İl Temsilciliği olarak bu turnuvayı Uluslararası bir organizasyon haline getirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Sabah erken saatlerde başlayan turnuvada dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

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