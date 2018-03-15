Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü,...
ABD'de üst geçit çöktü, ölü ve yaralılar var
Üst geçit çöktü, ölü ve...
ABD'de savaş uçağı düştü
ABD'de savaş uçağı düştü
İran'da düşen uçağın kadın pilotunun cenazesi, Konya'da
Kumpas mağduru kadın pilot ölmese...

Karate Milli Takımı Rotterdam'da tatamiye çıkacak

İSTANBUL / Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları öncesi hazırlıklarını sürdüren Büyükler Karate Milli Takımı, Hollanda'nın ev sahipliği yapacağı Karate 1 Premier Lig'in üçüncü etabı Rotterdam'da mücadele edecek.  Tokyo...

Karate Milli Takımı Rotterdam'da tatamiye çıkacak

İSTANBUL /

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları öncesi hazırlıklarını sürdüren Büyükler Karate Milli Takımı, Hollanda'nın ev sahipliği yapacağı Karate 1 Premier Lig'in üçüncü etabı Rotterdam'da mücadele edecek. 
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları öncesi Büyükler Karate Milli Takımı, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Dünya ve Avrupa şampiyonalarındaki başarıyı Olimpiyatlara taşımak hedefiyle hazırlık müsabakalarına devam eden Milliler, Karate 1 kapsamında düzenlenen Premier Lig'in üçüncü etabı olan Rotterdam'da tatamiye çıkacak. 
Dünya Karate Federasyonu'nun (WKF) önemli organizasyonları arasında yer alan ve 74 ülkeden 683 karatecinin kayıt yaptırdığının açıklandığı Hollanda'daki sezonun üçüncü etabı, 16-18 Mart tarihleri arasında düzenlenecek. 
Topsportcentrum'da düzenlenecek müsabakalarda Büyükler Karate Milli Takımı, 19 erkek, 11 kadın sporcuyla mücadele verecek. 
Mücadele edecek Milli karateciler şöyle;
KADINLAR
Ferdi Kata - Dilara Eltemur, Rabia Küsmüş, Gizem Sofuoğlu,
50kg - Serap Özçelik Arapoğlu
55kg - Tuba Yakan, Büşra Tosun
61kg - Merve Çoban
68kg - Hafsa Şeyda Burucu
+68kg - Eda Eltemur, Meltem Hocaoğlu
Kadın Takım Kata - Dilara Eltemur, Rabia Küsmüş, Gizem Sofuoğlu
 
ERKEKLER
Kata - Mehmet Yakan, Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş
60kg - Aykut Kaya, Eray Şamdan
67kg - Ömer Kemaloğlu, Burak Uygur, Muhammet Ali Yılmaz
75kg - Serkan Yağcı, Erman Eltemur, Necati Pınarbaşı, Fatih Şen, Murat Öz
84kg - Gökhan Gündüz, Uğur Aktaş, Emre Cevahir
+84kg -Alparslan Yamanoğlu, Rıdvan Kaptan
Erkek Takım Kata - Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314