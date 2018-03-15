Karate Milli Takımı Rotterdam'da tatamiye çıkacak

İSTANBUL /
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları öncesi hazırlıklarını sürdüren Büyükler Karate Milli Takımı, Hollanda'nın ev sahipliği yapacağı Karate 1 Premier Lig'in üçüncü etabı Rotterdam'da mücadele edecek.
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları öncesi Büyükler Karate Milli Takımı, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Dünya ve Avrupa şampiyonalarındaki başarıyı Olimpiyatlara taşımak hedefiyle hazırlık müsabakalarına devam eden Milliler, Karate 1 kapsamında düzenlenen Premier Lig'in üçüncü etabı olan Rotterdam'da tatamiye çıkacak.
Dünya Karate Federasyonu'nun (WKF) önemli organizasyonları arasında yer alan ve 74 ülkeden 683 karatecinin kayıt yaptırdığının açıklandığı Hollanda'daki sezonun üçüncü etabı, 16-18 Mart tarihleri arasında düzenlenecek.
Topsportcentrum'da düzenlenecek müsabakalarda Büyükler Karate Milli Takımı, 19 erkek, 11 kadın sporcuyla mücadele verecek.
Mücadele edecek Milli karateciler şöyle;
KADINLAR
Ferdi Kata - Dilara Eltemur, Rabia Küsmüş, Gizem Sofuoğlu,
50kg - Serap Özçelik Arapoğlu
55kg - Tuba Yakan, Büşra Tosun
61kg - Merve Çoban
68kg - Hafsa Şeyda Burucu
+68kg - Eda Eltemur, Meltem Hocaoğlu
Kadın Takım Kata - Dilara Eltemur, Rabia Küsmüş, Gizem Sofuoğlu
ERKEKLER
Kata - Mehmet Yakan, Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş
60kg - Aykut Kaya, Eray Şamdan
67kg - Ömer Kemaloğlu, Burak Uygur, Muhammet Ali Yılmaz
75kg - Serkan Yağcı, Erman Eltemur, Necati Pınarbaşı, Fatih Şen, Murat Öz
84kg - Gökhan Gündüz, Uğur Aktaş, Emre Cevahir
+84kg -Alparslan Yamanoğlu, Rıdvan Kaptan
Erkek Takım Kata - Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran
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