Karate Milli Takımı Rotterdam'da tatamiye çıkacak

İSTANBUL /

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları öncesi hazırlıklarını sürdüren Büyükler Karate Milli Takımı, Hollanda'nın ev sahipliği yapacağı Karate 1 Premier Lig'in üçüncü etabı Rotterdam'da mücadele edecek.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları öncesi Büyükler Karate Milli Takımı, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Dünya ve Avrupa şampiyonalarındaki başarıyı Olimpiyatlara taşımak hedefiyle hazırlık müsabakalarına devam eden Milliler, Karate 1 kapsamında düzenlenen Premier Lig'in üçüncü etabı olan Rotterdam'da tatamiye çıkacak.

Dünya Karate Federasyonu'nun (WKF) önemli organizasyonları arasında yer alan ve 74 ülkeden 683 karatecinin kayıt yaptırdığının açıklandığı Hollanda'daki sezonun üçüncü etabı, 16-18 Mart tarihleri arasında düzenlenecek.

Topsportcentrum'da düzenlenecek müsabakalarda Büyükler Karate Milli Takımı, 19 erkek, 11 kadın sporcuyla mücadele verecek.

Mücadele edecek Milli karateciler şöyle;

KADINLAR

Ferdi Kata - Dilara Eltemur, Rabia Küsmüş, Gizem Sofuoğlu,

50kg - Serap Özçelik Arapoğlu

55kg - Tuba Yakan, Büşra Tosun

61kg - Merve Çoban

68kg - Hafsa Şeyda Burucu

+68kg - Eda Eltemur, Meltem Hocaoğlu

Kadın Takım Kata - Dilara Eltemur, Rabia Küsmüş, Gizem Sofuoğlu



ERKEKLER

Kata - Mehmet Yakan, Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş

60kg - Aykut Kaya, Eray Şamdan

67kg - Ömer Kemaloğlu, Burak Uygur, Muhammet Ali Yılmaz

75kg - Serkan Yağcı, Erman Eltemur, Necati Pınarbaşı, Fatih Şen, Murat Öz

84kg - Gökhan Gündüz, Uğur Aktaş, Emre Cevahir

+84kg -Alparslan Yamanoğlu, Rıdvan Kaptan

Erkek Takım Kata - Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran

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