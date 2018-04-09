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Karate Milli Takımı'ndan 9 madalya

İSTANBUL / Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası öncesi son ciddi sınavına Fas'ta çıkan Büyükler Karate Milli Takımı, Karate 1 Premier Lig'in Rabat etabında 2'si altın olmak üzere toplam 9 madalya kazandı. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları...

Karate Milli Takımı'ndan 9 madalya

İSTANBUL /

Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası öncesi son ciddi sınavına Fas'ta çıkan Büyükler Karate Milli Takımı, Karate 1 Premier Lig'in Rabat etabında 2'si altın olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları öncesi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Büyükler Karate Milli Takımı, Dünya Karate Şampiyonası'nın ardından en prestijli organizasyonlar arasında yer alan Karate 1 Premier Lig'in Fas ayağında önemli bir başarı kazandı. 6-8 Nisan tarihleri arasında düzenlenen ve 72 ülkeden 545 karatecinin mücadele ettiği Rabat etabında Milliler, 2 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya elde etti. 
10-13 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenecek 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası öncesi son ciddi sınav niteliğindeki Karate 1 Premier Lig'de sezonun dördüncü etabı Rabat'ta Ali Sofuoğlu, ferdi kata dalında altın madalya kazandı. Dünya sıralamasında üçüncü basamakta yer alan Milli katacı, finalde İspanyol Sergio Galan Lopez'i 4-1 mağlup etti. 
Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu ve Rabia Küsmüş'ten oluşan Kadın Kata Milli Takımı da ev sahibi Fas'ı 4-1 mağlup ederek şampiyonluk kupasının sahibi oldu. 
AYKUT'TAN ÜST ÜSTE İKİNCİ MADALYA
Prens Moulay Abdallah Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonda kumite 60 kiloda Aykut Kaya, Premier Lig'de üst üste ikinci etapta adını finale yazdırdı. 2017'yi sıkletinde en iyisi olarak kapatan Kazak Sadriddin Saymatov ile karşılaşan Milli karateci, tatamiden 4-1 yenik ayrılarak ikinci oldu ve Rotterdam'ın ardından Rabat'ta da gümüş madalya kazandı.
5 BRONZ MADALYA
Karate 1 Premier Lig'de sezonun dördüncü etabı olan Fas'ta 5 Milli karateci de bronz madalya ile organizasyonu noktaladı. 
Kadınlar ferdi kata dalında Dilara Eltemur ve erkekler ferdi kata dalında Mehmet Yakan üçüncü olurken, kadınlar kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, 68 kiloda Hafsa Şeyda Burucu ve +68 kiloda Meltem Hocaoğlu bronz madalya kazandı.
Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran'dan oluşan Erkek Kata Milli Takımı da Suudi Arabistan'ı 5-0 yenerek üçüncülük kupasına uzandı. 
BEŞİNCİ ETAP İSTANBUL'DA
Dünya Karate Şampiyonası'nın ardından en prestijli ve yoğun katılımlı organizasyon olan Karate 1 Premier Lig'de sezonun beşinci etabı İstanbul'da yapılacak. 2010'dan bu yana ev sahipliği yapan Türkiye'deki organizasyon 8-10 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. 
Dünya sıralamasına puan verecek etapta Büyükler Karate Milli Takımı tam kadro yer alırken, dünya karatesinin yıldız isimleri de bir kez daha İstanbul'da buluşacak.

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