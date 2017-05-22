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Karate Federasyonu Başkanı Delihasan: "Yoğun bir dönemi geride bıraktık"

İstanbul'da sona eren 22. Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası'nı değerlendiren Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, federasyon olarak yoğun bir turnuva takvimini geride bıraktıklarını ifade etti. ERCAN ATA-ANKARA/ (fotoğraflı) Balkan...

Karate Federasyonu Başkanı Delihasan: "Yoğun bir dönemi geride bıraktık"

İstanbul'da sona eren 22. Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası'nı değerlendiren Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, federasyon olarak yoğun bir turnuva takvimini geride bıraktıklarını ifade etti.

ERCAN ATA-ANKARA/ (fotoğraflı)

Balkan Karate Federasyonları Birliği'ne üye 11 ülkenin katılımıyla düzenlenen 22. Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası sona erdi. Şampiyona dair görüşlerini aktaran Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, elde edilen 100 madalyanın gurur verici olduğunu ifade ederken yoğun bir takvimi de geride bıraktıklarının altını çizdi.Yüksek bir katılım oranıyla Balkan Şampiyonası'nı tamamladıklarını belirten Başkan Esat Delihasan, "Çok yoğun bir katılımın olduğu organizasyonu daha geride bıraktık. Başarı elde eden tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Burada bir kez daha Türk karatesinin geleceğinin emin ellerde olduğunu görmüş olduk. Altyapıya uzun yıllardır çok önem veriyoruz. Özellikle altyapıda sporcu yetiştiren hocaları desteklemeye devam ediyoruz bu da sonuçlara yansıyor" ifadelerini kullandı. 
Kısa zamanda birçok uluslararası organizasyonu başarıyla tamamladıklarının altını çizen Esat Delihasan, "Balkan Şampiyonası ile federasyon olarak çok yoğun bir dönemi de sonlandırdık. Önce Kocaeli'de düzenlediğimiz Avrupa Şampiyonası, ardından Bakü'deki İslami Dayanışma Oyunları ve şimdi de Balkan Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştık. İslam Oyunları ile eş zamanlı bir de Kulüpler Türkiye Şampiyonamız vardı. Kısa aralıklarla çok yoğun bir süreci tamamladık. Tüm organizasyonlarda en fazla madalyayı alan ülke olarak büyük bir başarıya imza attık. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz." diye konuştu. 
Türkiye, istanbul'da düzenlenen 22. Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası'nda 29 altın, 27 gümüş, 44 bronz olmak üzere toplam 100 madalya ile takım halinde Balkan Şampiyonu oldu. Organizasyonda 11 ülkeden 783 sporcu mücadele ederken Karate Milli Takımı, 217 sporcu ile turnuvaya katılım gösterdi. 19-21 Mayıs tarihleri arasında Büyükçekmece'de bulunan Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada üç gün boyunca 58 dalda madalya ve kupa sahiplerini buldu.''
 

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