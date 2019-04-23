Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muğla Ula'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem
Muğla Ula'da 4.3 büyüklüğünde bir...
Suriye'de patlama: 3 polis yaralı
Suriye'de patlama: 3 polis yaralı
ABD’de küçük uçak düştü: 6 ölü
ABD’de küçük uçak düştü: 6...
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan kınama
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan...

Karaman'ın gururu Melih Kağan Yavuz

KARAMAN / Karaman Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Melih Kağan Yavuz, 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nda tek erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Türkiye Badminton Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet takviminde yer...

Karaman'ın gururu Melih Kağan Yavuz

KARAMAN /

Karaman Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Melih Kağan Yavuz, 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nda tek erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.
Türkiye Badminton Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet takviminde yer alan 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nda tek erkekler kategorisinde mücadele eden Karaman Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Melih Kağan Yavuz, bronz madalya kazandı. Karaman badmintonunun başarılı sporcuları arasında yer alan Yavuz, elde ettiği bu başarı ile 07-10 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası 15 Yaş Badminton Turnuvası'nda ülkemizi temsil etme hakkı elde etti.
Başarılı sporcu Melih Kağan Yavuz'u tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, "Ankara'da düzenlenen ve ülkenin dört bir yanından 875 sporcu katılım sağladığı 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nda tek erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olma başarısı gösteren sporcumuz Melih Kağan Yavuz'u kutluyorum. Melih örnek sporculuğunu elde ettiği başarılarla taçlandırıyor ve bizlere büyük mutluluklar yaşatmaya devam ediyor. Bu vesile ile sporcumuzun başarısında emeği olan herkesi tebrik ediyor, sporcumuza spor hayatında başarılar diliyorum" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328