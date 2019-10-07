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Karaman'dan öğrencilerine: Fırtına öncesi sessizlik olarak görüyorum durgunluğunuzu
Trabzonspor’un Süper Lig’in 7’nci haftasında 2-1 kazandığı Çaykur Rizespor maçının ardından, bordo-mavili kulüpten paylaşılan videoda, teknik direktör Ünal Karaman’ın maç öncesi öğrencilerine yaptığı konuşmaya yer verildi. Bordo-mavili...
SPOR 07.10.2019, 14:40
Trabzonspor’un Süper Lig’in 7’nci haftasında 2-1 kazandığı Çaykur Rizespor maçının ardından, bordo-mavili kulüpten paylaşılan videoda, teknik direktör Ünal Karaman’ın maç öncesi öğrencilerine yaptığı konuşmaya yer verildi.
Bordo-mavili kulüp tarafından paylaşılan ve kafilenin kara yoluyla Rize’ye seyahatinden görüntülerin de yer aldığı videoda, teknik direktör Ünal Karaman’ın, “Arkadaşlar bu maça ihtiyacımız var. Fırtına öncesi sessizlik olarak görüyorum bu durgunluğunuzu. Görevinizi biliyorsunuz. Kazmamamız gereken bir maç olduğunu da biliyorsunuz” diyerek futbolcularını motive ettiği görülüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Ünal Karaman’ın futbolculara yaptığı konuşma
Bordo-mavili kulüp tarafından paylaşılan ve kafilenin kara yoluyla Rize’ye seyahatinden görüntülerin de yer aldığı videoda, teknik direktör Ünal Karaman’ın, “Arkadaşlar bu maça ihtiyacımız var. Fırtına öncesi sessizlik olarak görüyorum bu durgunluğunuzu. Görevinizi biliyorsunuz. Kazmamamız gereken bir maç olduğunu da biliyorsunuz” diyerek futbolcularını motive ettiği görülüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Ünal Karaman’ın futbolculara yaptığı konuşma
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