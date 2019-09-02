Karakucak güreşlerinin Alman fotoğrafçısı

Salih TEKİN / ERZURUM, () -



MARMARA Üniversitesi'nde psikiyatri doktoru olan Alman Axel Würz, 16 yıldır Türkiye'de karakucak, yağlı ve minderde yapılan güreşleri fotoğraflıyor. Türkiye'deki güreşçilerin büyük bir bölümünün kendisini tanıdığını söyleyen Würz, "Güreş sporunun kitabını yazdım" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreş Turnuvası'na katılan 50 yaşındaki Axel Würz, büyük çekişmelere sahne olan güreşleri kare kare fotoğrafladı. Türkiye, İran, Azerbayan ve Gürcistan'dan 600'e yakın göreşçinin katıldığı turnuva için Erzurum'a gelen Würz, pehlivanların tek tek fotoğrafının çekti. Çektiği fotoğraflar sebebiyle güreşçilerin 'sanat' anlamına gelen 'Art' adını taktığı Axel Würz, Türkiye'nin artık ikinci vatanı olduğunu söyledi. Gençken az da olsa güreş yaptığını ifade eden Axel Würz, davet edildiği zaman yağlı, minder, karakucak ya da aba güreşleri ayırt etmeden giderek fotoğraf çektiğini ifade etti. Fotoğrafları instagram, facebook gibi sosyal medya hesaplarından paylaştığını belirten Axel Würz, yaklaşık 7 yıl önce de güreşlerle ilgili 'Güç, beceri ve dayanıklılık' kitabını kaleme aldığını kaydetti.

PEHLİVANLARDAN KEMER VE BAYRAKLI GEÇİŞ

Bu arada Erzurum'da 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreş Turnuvası'nda başpehlivanlık için mücadele edecek güreşçiler, alten kemer ve Türk Bayrağıyla meydanı turladı. Kura çekimi sonrası baş pehlivanlık için er meydanına çıkanlar arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Rakiplerini bir bir yenerek finali çıkan Hüseyin Civelek ile yenen Rıza Yıldırım'ın güreş izleyenleri heyecanlandırdı. Müsabaka sonunda Hüseyin Civelek'i yenen Rıza Yıldırım altın kemerin sahibi oldu. Baş pehlivalık mücadelesinde Hamza Özkaradeniz ise üçüncü oldu.

Minikler, yıldızlar, büyükler ve baş kategorilerinde yapılan maçlarda dereceye girenlere bir ila 15 cumhuriyet altını ödül olarak verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Karakucak güreşlerinin başlaması

-Güreşlerden genel ve detay

-Alman Würz'ün fotoğraf çekmesi

-Alman fotoğrafçıdan detaylar

-Pehlivanların meydanda yürümeleri

-Alman fotoğrafçı ile röp

-Güreşlerden genel ve detay

(FOTOĞRAF)