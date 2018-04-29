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Karaköprü Belediyespor - Tekirdağspor: 4-0

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,() STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu HAKEMLER: Oğuzhan Aksu (xxx), Yasin Kılıç (xxx), Mehmet Saldıraner (xxx) KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir (xxx)- Hasan (x) (Dk.67 Oğuzhan x), Vedat (xxx), Ömer (x) ( Dk.60 Alican x),...

Karaköprü Belediyespor - Tekirdağspor: 4-0

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,()

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Oğuzhan Aksu (xxx), Yasin Kılıç (xxx), Mehmet Saldıraner (xxx)
KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir (xxx)- Hasan (x) (Dk.67 Oğuzhan x), Vedat (xxx), Ömer (x) ( Dk.60 Alican x), Yeldar (xxx), Emre Demir (xxx), Hakan (xxx), Ali (xxx), Rıdvan (xxx), Fırat (xx) (Dk.45 Muhammet Can xx), Mehmet (xx)
TEKİRDAĞSPOR: Enes  (xxx)- Mert (xx), Cesur (x), (Dk.76 Mert x), Emirhan (x), Tuğhan (xx) (Dk.64 Mücahit x), Berk (x) (Dk.48 Emre Alan xx), Emre Kars (xx), Cihan (xx), Samet (xxx), Nurullah (xx), Burak (xx)
SARI KARTLAR: Rıdvan, Muhammet Can, Mehmet (Karaköprü Belediyespor), Emirhan (Tekirdağspor)
GOLLER: Dk.41 Yeldar, Dk.70 Emre Demir, Dk. 80 Alican, Dk.82 Muhammet (Karaköprü Belediyespor)

TFF 3’üncü Lig 3'üncü Grup 33’üncü haftasında Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Tekirdağspor’u 4-0 yendi.
41'inci dakikada ceza sahası içerisinde kaleciyle baş başa kalan Yeldar, düzgün vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.
70’inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yeldar'ın ceza sahasına ortasını Emre gole çevirdi: 2-0.
80’inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Alican'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.
82’nci dakikada Alican'ın pasında ceza alanında topu alan Muhammet'in sert şutu fillerle buluştu: 4-0.

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