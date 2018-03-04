Karaköprü Belediyespor-Cizrespor 2-1

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, ()
STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Özcan Bileyci (xxx), Can Öztekin (xxx), Ozan Bekar (xxx)
KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir (xxx) - Berkay (xx), Alican (xxx) (Dk.90 Cemal), Metahan (xxx), Ahmet Bugruhan (x) (Dk.80 Yeldar x), Fatih (xxx), Bilal (x), Alper (xxx), Hakan (xxx), Oğuzhan (xxx), Mehmet (xxx)
CİZRESPOR: Burak (xxx) – Evren (xxx), Gökhan (xxx), Şamil (x) (Dk.69 Hakan x), Hurşut (xxx), Muhammet Ali (xxx), Erhan (xxx), Emrah (xx), Özer (xxx), Vedat (xxx), İsmail (x) (Dk.80 Yunus x)
GOLLER: Dk. 25 (P) Alican, Dk. 33 Alper, (Karaköprü Belediyespor), Dk. 42 Gökhan , (Cizrespor)
SARI KARTLAR: Oğuzhan Bilal (Karaköprü Belediyespor)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un 25'inci hafta müsabakasında Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Cizrespor'u 2-1 yendi.
25'inci dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde, savunma oyuncusunun topu elle oynamasıyla hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı kullanan Alican, topu filelerle buluşturdu: 1-0.
33'üncü dakikada Alper ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Karaköprü Belediyespor farkı ikiye çıkardı: 2-0.
42'nci Cizrespor atağında Özer’in pasında topla buluşan Gökhan, güzel bir vuruşla topu ağlarla gönderdi.2-1
FOTOĞRAFLI