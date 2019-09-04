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Karakartal'ın izinde Beşiktaş fotoğraf yarışması sonuçlandı
Beşiktaş Kulübü tarafından düzenlenen 'Karakartal'ın İzinde Beşiktaş' fotoğraf yarışması sonuçlandı. Bu yıl ilk kez yapılan yarışmada 145 fotoğraf değerlendirilmeye alındı. Değerlendirme sonrasında 17 fotoğraf, Beşiktaş Müzesi'nde...
SPOR 04.09.2019, 14:11
Beşiktaş Kulübü tarafından düzenlenen 'Karakartal'ın İzinde Beşiktaş' fotoğraf yarışması sonuçlandı. Bu yıl ilk kez yapılan yarışmada 145 fotoğraf değerlendirilmeye alındı.
Değerlendirme sonrasında 17 fotoğraf, Beşiktaş Müzesi'nde sergilenmeye başlanırken, dereceye giren yarışmacılara ödüllerni Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman tarafından takdim edildi. Fikret Orman, yarışmacılarla birlikte sergiyi de gezerken, fotoğrafların 20 Ekim tarihine kadar müzede sergileneceği ifade edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Ödül töreninden görüntüler
- Fikret Orman'ın sergiyi gezmesi
Değerlendirme sonrasında 17 fotoğraf, Beşiktaş Müzesi'nde sergilenmeye başlanırken, dereceye giren yarışmacılara ödüllerni Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman tarafından takdim edildi. Fikret Orman, yarışmacılarla birlikte sergiyi de gezerken, fotoğrafların 20 Ekim tarihine kadar müzede sergileneceği ifade edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Ödül töreninden görüntüler
- Fikret Orman'ın sergiyi gezmesi
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