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Karafırtınalar, futbolculardan sabırlı olmalarını istedi

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (- TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda lider Eskişehirspor'la karşılaşacak Manisaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, golün gecikmesi halinde seyirci baskısıyla rakibin strese girebileceğini...

Karafırtınalar, futbolculardan sabırlı olmalarını istedi

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (- TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda lider Eskişehirspor'la karşılaşacak Manisaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, golün gecikmesi halinde seyirci baskısıyla rakibin strese girebileceğini göz önüne alarak futbolculardan sabırlı olmalarını istedi.
Kulüp yöneticileri, Manisaspor'un zorlu randevudan beklenen sonucun alınabilmesi amacıyla futbolculardan sabır ve oyun disiplininden ayrılmamalarını istedikleri belirtildi. Savunma ağırlıklı bir taktikle maça başlayıp öncelikle rakibin hızını kesmeyi planlayan teknik direktör Sait Karafırtınalar, son yarım saatte Eskişehir'in üzerine gidip, sonuç almaya çalışacağı ileri sürüldü. Golün gecikmesi halinde seyircinin de baskısıyla rakibin strese gireceğini hesaplayan Karafırtınalar, oyun planının tutması için sabırlı olmaları gerektiğini söyledi.
Hafta içinde yaptığı toplantılarda öğrencilerine rakibin zaaflarını ve güçlü yanlarını anlatan tecrübeli teknik adamın, Eskişehirspor'un özellikle hücumda etkili bir takım olduğunu belirterek, şunları söylediği kaydedildi:
"Bruno, Erkan Zengin, Semih Şentürk, Akaminko gibi etkili oyunculara sahip bir takımla karşılaşacağız. Takım savunmasını iyi yapıp ilk yarıyı gol yemeden bitirirsek, ikinci yarıda kazanacak hamleleri yapabiliriz. Ama bunun için oyun disiplininden uzaklaşmamak zorundayız."  

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