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Karadağ - Türkiye: 2-2

Ali DANAŞ/PODGORICA,() STAT: Podgorica HAKEMLER: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic (Sırbistan) KARADAĞ: Danijel Petkovic, Marko Simic, Stefan Savic (Dk. 89 Aleksandar Boljevic), Zarko Tomasevic, Nikola Vukcevic, Mirko Ivanic (Dk. 67...

Karadağ - Türkiye: 2-2

Ali DANAŞ/PODGORICA,()

STAT: Podgorica
HAKEMLER: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic (Sırbistan)
KARADAĞ: Danijel Petkovic, Marko Simic, Stefan Savic (Dk. 89 Aleksandar Boljevic), Zarko Tomasevic, Nikola Vukcevic, Mirko Ivanic (Dk. 67 Stefan Mugosa), Adam Marusic (Dk. 79 Filip Stojkovic), Marko Jankovic (Dk. 90 Emrah Klimenta), Aleksandar Scekic, Marko Vesovic, Fatos Beqiraj (Dk. 79 Vladimir Jovovic)
TÜRKİYE: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 76 Ömer Bayram), Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu (Dk. 46 İrfan Can Kahveci), Cengiz Ünder (Dk. 78 Yunus Mallı), Yusuf Yazıcı (Dk. 70 Emre Akbaba), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 69 Serdar Gürler), Cenk Tosun (Dk. 76 Enes Ünal)
GOLLER: Dk. 45 Ivanic, Dk. 87 Mugosa (Karadağ) - Dk. 11 Cengiz, Dk. 23 Okay (Türkiye)
SARI KARTLAR: Tomasevic, Simic (Karadağ) - Kaan (Türkiye)

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile deplasmanda oynadığı özel maçta rakibi ile 2-2 berabere kaldı.

11'inci dakikada sol kanattan Hasan Ali Kaldırım topu sol kanattan içeriye gönderdi. Cengiz Ünder'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.
23'üncü dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde kafayı vuran Okay Yokuşlu, farkı 2'ye çıkarttı: 0-2.
45'inci dakikada Karadağ farkı 1'e indirdi. Zarko Tomasevic'in sol kanattan içeri kestiği topa düzgün bir kafa vuruşu yapan Mirko Ivanic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.
İlk yarı A Milli Takım'ın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
55'inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Marko Simic, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak auta gitti.
76'ncı dakikada Ömer Bayram topu sol kanattan ceza sahasına gönderdi ancak hiçbir takım arkadaşı meşin yuvarlağa dokunamadı.
87'nci dakikada Mehmet Topal'dan sıyrılan Stefan Mugosa'nın yaptığı vuruş fileleri sarstı: 2-2.
Karşılaşmanın kalan bölümünde gol sesi çıkmazken, maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

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