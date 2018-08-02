Karacabey Birlikspor'un ismi değişti

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa) () - TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karacabey Birlikspor'un ismi ve arması değişti.

Karacabey Birlikspor Kulübü’nün isim değişikliği için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yaptığı başvuru kabul edildi. Buna göre Karacabey Birlikspor’un yeni ismi resmen “Karacabey Belediye Spor” oldu. Karacabey Belediye Spor Yöneticisi Murat Avinç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Takımımız 2018-2019 sezonu ile birlikte profesyonel liglerde Karacabey Belediye Spor A.Ş. ismi ile mücadele edecek. Yeni ismimizin ve yeni logomuzun tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

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