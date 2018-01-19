Karacabey Birlikspor Teknik Direktörü Durmuş: "Yenilmeyecek takım yok"

Yasin KESKİN / KARACABEY,(BURSA), ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Birlikspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Elaziz Belediyespor maçından iyi bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor.

Karacabey Birlikspor, Elaziz Belediyespor maçı hazırlıklarına devam ederken, kulüp tesislerinde yapılan çalışmayı Karacabey Birlikspor Kulüp Başkanı Uğur Koçak ve yöneticilerde izledi. Karacabey Birlikspor Teknik Direktörü Ali Nail Durmuş ise, ikinci yarı oynanacak maçların ilk yarıya göre daha zor geçeceğini söyledi. Aldıkları oyuncularının hepsinin takıma katkı sağlayabilecek futbolcular olduğunu belirten Durmuş, "İkinci yarılar ilk yarıya göre daha zordur. Artık son düzlüğe girilmiştir. Bundan dolayı hatanın telafisinin zor olduğu veya dönüşü zor olduğu haftalardır. Deplasman her zaman zordur. Ama önemli olan bir anlayışı, bir sistemi, kazanma arzusu isteğini ortaya koymaktır. Beraber olduğumuz kamp dönemi içerisinde bunu futbolcularımıza yerleştirdiğimizi düşünüyorum" dedi.

"PUANLAR ALMAYA GİDİYORUZ"

"Elaziz Belediyespor maçına, puan ya da puanlar almaya gidiyoruz" ifadesini kullanan Durmuş, "Bunun için sahada elimizden gelen bütün mücadeleyi göstereceğiz. Hedefimiz sonun kadar mücadele etmek ve savaşmak. Yenilmeyecek takım yok. Kazanan takım olduğunuzda her zaman yukarda olursunuz. Şuan da play-offla aramızda 2 puan var. Kısa vadede ilk 5 arasına girmeyi hedefliyoruz. Taraftarımızdan sabırlı olmalarını ve bize destek vermelerini istiyorum. Taraftarımızın desteği çok önemli” ifadelerini kullandı.

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