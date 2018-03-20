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Karacabey Birlikspor Teknik Direktörü Durmuş: "Her maçımız final"

Yasin KESKİN/KARACABEY,(Bursa), () KARACABEY Birlikspor Teknik Direktörü Ali Nail Durmuş, "Bundan sonraki her maçımız final. İçerdeki maçlarımızı kazandığımızda aldığımız puanlar ve dışarıda oynayacağımız maçlardan alabileceğimiz...

Karacabey Birlikspor Teknik Direktörü Durmuş: "Her maçımız final"

Yasin KESKİN/KARACABEY,(Bursa), ()

KARACABEY Birlikspor Teknik Direktörü Ali Nail Durmuş, "Bundan sonraki her maçımız final. İçerdeki maçlarımızı kazandığımızda aldığımız puanlar ve dışarıda oynayacağımız maçlardan alabileceğimiz puan ya da puanlar bizi play-off’a taşıyabilir diye düşünüyorum" dedi.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Birlikspor, deplasmanda Tekirdağspor'u 2-0 mağlup ederek play-off yolunda emin adımlarla yürüyor. Tekirdağspor deplasmanından galip gelerek önemli bir 3 puanı hanelerini yazdırdıklarını söyleyen Karacabey Birlikspor Teknik Direktörü Ali Nail Durmuş, “İlkyarı rüzgara karşı oynadık. Rüzgarın da etkisiyle ilk yarım saat ciddi anlamda zorlandık. Bu bölümde Tekirdağspor’un pozisyonları oldu. Bunlar golle sonuçlanmadı. Bu da bizim şansımızaydı. 30’uncu dakikadan sonra oyunda dengeyi bulduk. İlk yarıda bulduğumuz penaltıdan yaralanamadık. İkinci yarıda hem oyun üstünlüğünü hem de pozisyon üstünlüğünü tamamen ele geçirdik. İkinci yarıda ortaya koyduğumuz oyunla,evimize 3 puan alarak döndük” diye konuştu.
"BÜTÜN ÇABAYI SARF EDECEĞİZ"
Bundan sonraki her maçlarının play-off yolunda final olduğunu belirten Ali Nail Durmuş, “7 tane maçımız kaldı. Bunların 4’ü evimizde. Bundan sonraki her maçımız final. İçerdeki maçlarımızı kazandığımızda aldığımız puanlar ve dışarıda oynayacağımız maçlardan alabileceğimiz puan ya da puanlar bizi play-off’a taşıyabilir diye düşünüyorum. Şu anda oynadığımız 10 maçta 1,5 puanlık bir ortalama tutturduk. Bu ortalamayı 1,75 gibi bir puan ortalamasına çıkarmamız gerekiyor. Bu da içerideki maçlarımızı kazanırsak düşündüğümüzün olacağına inanıyorum. Play-off şansımız yükseldi. Play-off’taki rakiplerimize göre fikstür avantajımız var. Elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. İkinci yılında camiamıza play-off heyecanı yaşatmak hepimize mutluluk veriyor. Bizim en büyük gücümüz taraftarımız. Bu yolda hep birlikte yürümeliyiz. Camia olarak kenetlendik. Taraftarımızı da evimizde oynayacağımız her maçta yanımızda görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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