Karacabey Birlikspor Teknik Direktörü Durmuş: "Alınabilecek 30 puana talibiz"

Yasin KESKİN/KARACABEY,(BURSA),()



TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Birlikspor, deplasmanda oynayacağı Sultanbeyli Belediyespor müsabakasını kazanarak play-off yarışından kopmamak istiyor.

Karacabey Birlikspor, deplasmanda 4 Mart Pazar günü saat 14:30’da Sultanbeyli Belediyespor ile karşılaşırken, mücadelede Doğu Yılmaz düdük çalacak. Ankara Adliyespor maçını kaza olarak değerlendiren ve kaybettikleri puanları Sultanbeyli Belediyespor maçıyla telafi etmek istediklerini belirten Karacabey Birlikspor Teknik Direktörü Ali Nail Durmuş, “Zorlu bir maça çıkacağız. Şuan play-off’ta yer alan ve bizim 7 puan üstümüzde olan bir takımla karşılaşacağız. 6 puanlık bir maça çıkacağız. Sultanbeyli Belediyespor’un oyuncu kadrosu oldukça etkili. Uzun zamandan beri maç kaybetmiyorlar. Oğuzhan Türkmen ve Zafer Özden sarı kart cezalısı olduğu için Sultanbeyli Belediyespor maçının kadrosunda yer almayacak. Bu maç için gerekli önlemlerimizi aldık. Biz de iyi bir takımız. Kaybettiğimiz takdirde ciddi anlamda play-off yolunda zarar görürüz. Bu zorlu maçta elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız. Kazanacak gücümüz var” ifadelerini kullandı.

Ligin bitimine 10 hafta kaldığını ve alınabilecek olan 30 puana da talip olduklarını söyleyen teknik direktör Ali Nail Durmuş, “Biz alınabilecek olan 30 puana talibiz. Play-off’ta yer almak için hem yönetim hem taraftar hem futbolcular hem de biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Amacımız lig bitiminde play-off’ta yer almak. Adliyespor maçı bize hiç yakışmadı. Maçı kaybedebilirsiniz ama bu şekilde kötü oynamaya hakkınız yok. Sultanbeyli Belediyespor maçını kazanarak taraftarımıza armağan edeceğiz. Önümüzdeki Uşakspor maçına taraftarımıza kendimizi affettirmiş bir şekilde çıkacağız” dedi.

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