Karacabey Birlikspor-Manavgatspor: 4-0

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), ()
STAT: M. Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Davut Dakul Çelik (xx), Oğuz Akyüz (xx), Murat Tuğberk Curbay (xx)
KARACABEY BİRLİKSPOR: Ramazan (xxx)- Mehmet (xxx), Hurşut Meriç (xxx) (Dk.90 Osman Alptekin), Çağrı (xxx), Ali Serin (xxxx), Süleyman (xxx), Alim Harlak (xx) (Dk.83 Nurullah), Yusuf (xxx), Samet (xx) (Dk.73 Alp x), Deniz (xxx), Erhan (xxx)
MANAVGATSPOR: İsmail (x)- Fikret (x) (Dk.45 Halil x), Ahmet (x), Anıl (x), Enver (x), Emre (xx), Hüseyin Onur (x) (Dk.70 Burak x), Şerif (x), Hakkı (x), Burak (x), Kemal (x) (Dk.80 Ferhat)
GOLLER: Dk.43, Dk.68, Dk.90 Ali Serin, Dk.89 Süleyman Baykuş (Karacabey Birlikspor)
SARI KARTLAR: Yusuf, Alim Harlak, Erhan (Karacabey Birlikspor), Hüseyin Onur (Manavgatspor)
SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karacabey Birlikspor, sahasında Manavgatspor’u 4-0 mağlup etti.
10'uncu dakikada Karacabey Birlikspor’da Hurşut Meriç’in vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.
43'üncü dakikada Karacabey Birlikspor'da Hurşut Meriç’in ceza sahası içine ortaladığı topu Ali Serin kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-0.
45'inci dakikada Ali Serin’in korner vuruşunda topla ceza sahasında buluşan Erhan Gözetlik müsait pozisyonda olmasına rağmen mutlak golü kaçırarak topu dışarı gönderdi.
55 dakikada Hurşut’un pasıyla ceza sahasına giren Ali Serin’in vuruşunu kaleci kornere çeldi.
68'inci dakikada Karacabey Birlikspor atağında Hurşut Meriç’in ortasıyla topla buluşan Ali Serin topu filelere gönderdi: 2-0.
80'inci dakikada Manavgatspor atağında Ahmet Sarı’nın vuruşu direğe çarparak dışarı çıktı.
83'üncü dakikada Yusuf Efil’in vuruşunu kaleci topu kornere çeldi.
89'uncu dakikada Karacabey Birlikspor atağında Ali Serin’in pasıyla topla buluşan Süleyman Baykuş düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.
90'ıncı dakikada Hurşut’un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ali Serin topu filelerle buluşturdu: 4-0.
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