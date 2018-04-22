Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bomba iddia: MHP'den 5 vekil İYİ Parti'ye katılacak
Bomba iddia: MHP'den 5 vekil...
Büyükçekmece'ye kimyasal madde döküldü
Büyükçekmece'ye kimyasal madde döküldü
Öğretmen Ayşe Çelik için infaz hakimliğine başvurulacak
Öğretmen Ayşe Çelik için infaz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Nisan mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Nisan mesajı

Karacabey Birlikspor - Kocaelispor: 1-0

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), () STAT: M. Fehmi Gerçeker HAKEMLER: Cihat Çelikdağ (xx), Hakan Eygü (xx), Erhan Gündoğdu (xx) KARACABEY BİRLİKSPOR: Mehmet Mert (xxx), Ömer Faruk (xxx), Samet Önger (xxx), Sedat(xxx), Emre (xxx) (Dk. 74 Ali...

Karacabey Birlikspor - Kocaelispor: 1-0

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), ()
STAT: M. Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Cihat Çelikdağ (xx), Hakan Eygü (xx), Erhan Gündoğdu (xx)
KARACABEY BİRLİKSPOR: Mehmet Mert (xxx), Ömer Faruk (xxx), Samet Önger (xxx), Sedat(xxx), Emre (xxx) (Dk. 74 Ali Serin x), Çağrı (xxx), Zafer (xxx) (Dk. 88 İmam x), Samet Göker (xx), İlyas Akan (xxx), Mustafa (xx) (Dk. 66 Uğur x), Emirhan (xxx)
KOCAELİSPOR: Can Emre (x), Kadir (xx), Murat (x), Kemal (x), Mert (xx), Sefa (x) (Dk. 58 Kerem x), Burak Süleyman (x) (Dk. 46 Gökdeniz x), Sinan (x), Mesut (x), Onur (xx), Mehmet (xx) (Dk. 72 Burak Özbakır x)
GOL: Dk. 54 Samet Önger (Karacabey Birlikspor)
SARI KARTLAR: İlyas Akan, Sedat Dursun, Zafer Özden (Karacabey Birlikspor) - Kerem (Kocaelispor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Birlikspor, sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

6’ncı dakikada ceza sahasında topla buluşan Mustafa’nın vuruşunda top üstten auta çıktı.
28’inci dakikada Burak Süleyman’ın ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Mehmet Mert’te kaldı.
54’üncü dakikada Emre’nin ortasında topla buluşan Sedat, topu kafayla ceza sahasına indirdi. Gelen topu Mustafa’da bekletmeden ortalarken topla buluşan Samet Önger topu filelere gönderdi: 1-0.
66’ncı dakikada Mesut’un ceza sahası dışından vuruşunda top üstten auta çıktı.
68’inci dakikada Sedat’ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Can Emre son anda topu kornere çeldi.
69’uncu dakikada Çağrı’nın kullandığı korner vuruşunda topla buluşan Sedat’ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
70’inci dakikada Mehmet’in pasıyla topla buluşan Mert’in vuruşunda top üstten auta çıktı.
85’inci dakikada Çağrı’nın vuruşunda kaleci Can Emre topa müdahale ederek ceza sahasına çeldi.
Karşılaşma sonucunda Karacabey Birlikspor, Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314