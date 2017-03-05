Karacabey Birlikspor-Kartalspor: 2-0

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), ()

STAT: M.Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Volkan Okur (xx), Suha Adıyaman (xx), Emrah Altınsoy (xx)

KARACABEY BİRLİKSPOR: İhsan Turgut (xxx)- Mehmet Serdar (xxx), Muhammed Rıdvan (xxx) (Dk.75 Gökhan x), Hurşut Meriç (xxx) (Dk.82 Hüseyin), Ali Serin (xxx) (Dk.81 İbrahim Ak), Gökhan Akıllı (xxx), Süleyman (xx), Alim Harlak (xxx), Yusuf (xx), Samet (xx), Deniz (xxx)

KARTALSPOR: Ender (x)- Emrah (x), Dündar (x), Aytek (x), Recep (x) (Dk.81 Sefa), Recep Burak Yılmaz (xx), Mustafa (x) (Dk.72 Furkan x), Tahsin (x), Muhammet Yusuf (x) (Dk.45 Yasin Şahan x), Tulga Balcı (x), Ozan (x)

GOLLER: Dk.12 Alim Harlak, Dk.32 Ali Serin (Karacabey Birlikspor)

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karacabey Birlikspor, sahasında Kartalspor’u 2-0 mağlup etti. Kartalspor 90'ıncı dakikada Aytek Öktem'in ayağından penaltı atışından yararlanamadı.

12''nci dakikada Karacabey Birlikspor atağında topla buluşan Alim Harlak kaleci Ender’i çalımlayarak topu filelere gönderdi: 1-0.

32'nci dakikada Karacabey Birlikspor’da Hurşut Meriç’in kullandığı korner vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Ali Serin topu sert ve düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-0.

39'uncu dakikada Karacabey Birlikspor atağında Süleyman Baykuş’un vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.

46'ıncı dakikada Karacabey Birlikspor’un kullandığı korner vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Ali Serin’in vuruşu sonucu top direkten geri döndü.

51'inci dakikada Karacabey Birlikspor atağında Ali Serin’in vuruşunda top üst direkten geri döndü.

62'nci dakikada Kartalspor Ozan ile penaltı atışı kullandı. Ozan’ın vuruşunu kaleci İhsan kurtardı.

83'üncü dakikada Yusuf Efil’in vuruşunu Kartalspor kalecisi Ender kornere çeldi.

85'inci dakikada Karacabey Birlikspor atağında Deniz Keskin’in vuruşunu kaleci Ender parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

90'ıncı dakikada Kartalspor Aytek Öktem ile penaltı atışı kullandı. Kaleci İhsan penaltı atışını kurtardı.



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