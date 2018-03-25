Karacabey Birlikspor - Karaköprü Belediyespor: 1-1

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), ()



STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Volkan Cindemir (x), Taner İlker Gümrükçüoğlu (xx), Akın Karabacak (xx)

KARACABEY BİRLİKSPOR: Mert (x)- Ömer Faruk (x) (Dk.74 Oğuzhan x), Samet Önger (xx), Sedat (x), Çağrı (x), Aziz (xx), Bünyamin (x), Zafer (x) (Dk.72 Ali Serin x), Uğur (x) (Dk.72 Emirhan x), Samet Göker (x), İlyas Akan (x)

KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir (x)- Berkay (x), Alican (xx), Mehmet Sayan (x), Ahmet (x) (Dk.46 Metehan x), Fatih (xx), Bilal (x) (Dk.76 Oğuzhan Acar x), Alper (x), Emre (x), Rıdvan (x), Mehmet Eksik (x)

GOLLER: Dk.39 Aziz (Karacabey Birlikspor), Dk.49 Alican (Karaköprü Belediyespor)

​SARI KARTLAR: Samet, Aziz, Zafer (Karacabey Birlikspor), Bilal, Oğuzhan, Metehan, Rıdvan(Karaköprü Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Karacabey Birlikspor, sahasında Karaköprü Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.Mücadelenin ilk yarısında rakibine göre daha atak futbol sergileyen Karacabey Birlikspor, 39’uncu dakikada Aziz’in ayağından bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının henüz başında 49’uncu dakika da korner atışında Alican’ın kafa vuruşu sonucunda Karaköprü Belediyespor beraberliği yakaladı. Mücadelede başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi. Karacabey Birlikspor sahadan 1 puanla ayrılarak play-off yolunda rakiplerini yakalama şansını kullanamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8’inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Ömer Faruk’un vuruşunda top kaleci Ebubekir’de kaldı.

29’uncu dakikada Çağrı’nın ceza sahası dışından vuruşunda top direğe çarparak ceza sahasına döndü.

39’uncu dakikada Aziz ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0

45’inci dakikada Uğur’un kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu kaleci Ebubekir kornere çeldi.

48’inci dakikada Bilal’in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Mehmet Mert topu kornere çeldi.

49’uncu dakikada kazanılan korner vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Alican kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1

90’ıncı dakika da Aziz’in vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Karşılaşma sonucunda, Karacabey Birlikspor ile Karaköprü Belediyespor 1-1 berabere kaldı.

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