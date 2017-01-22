Karacabey Birlikspor-Erzin Belediyespor: 3-0

STAT: M. Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Emre Yüksel (xx), Vedat Demir (xx), Samet Özkul (xx)
KARACABEY BİRLİKSPOR: İhsan (xxx)- Mehmet (xxx), Muhammed (xxx) (Dk.69 Çağrı Gülcü x), Süleyman (xx) (Dk.63 Nurullah Dağaşan x), Hurşut Meriç (xxx) (Dk.85 Hüseyin Korkmaz x), Ali Serin (xxx), Süleyman (xx), Alim (xxx), Yusuf Efil (xx), Deniz (xx), Erhan (xxx)
ERZİN BELEDİYESPOR: Ömer (x)- Şahin (x), Umut (x), Nureddin (x) (Dk.60 Serhat Akyün x), Samed (x) (Dk.60 Yücel Candemir x), Umut (xx), Yılmaz (xx), Emre Keleşoğlu (x), Onur (x), Fatih (x), Abdul (x) (Dk.73 Okan x)
GOLLER: Dk.16 Ali Serin, Dk.20, Dk.55 Hurşut Meriç (Karacabey Birlikspor)
SARI KARTLAR: Yusuf, Nurullah, Süleyman (Karacabey Birlikspor), Emre Keleşoğlu, Şahin Tüter (Erzin Belediyespor)
SPOR Toto 3’üncü Lig 1’inci Grup'ta Karacabey Birlikspor, sahasında Erzin Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.
16'ıncı dakikada Karacabey Birlikspor’da Alim topu kafasıyla Ali Serin’in önüne indirdi. Ali Serin sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
20'inci dakikada Karacabey Birlikspor atağında Alim Harlak’ın ortasıyla topla buluşan Hurşut Meriç topu filelere gönderdi: 2-0.
55'inci dakikada Karacabey Birlikspor atağında topla buluşan Hurşut Meriç düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.
Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)
STAT: M. Fehmi Gerçeker