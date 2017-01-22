Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Ortadoğu göndermesi
Erdoğan: Rejim değil sistem değişikliği
İlhan Cavcav hayatını kaybetti
Türk sporu önemli bir ismini...
İran, Türk ve Rus heyeti Astana öncesi bir araya geldi
İran, Türk ve Rus heyeti...
Taksiye indi bindi ücreti :8 lira 75 kuruş
Taksiye indi bindi ücreti :8...

Karacabey Birlikspor-Erzin Belediyespor: 3-0

SPOR Toto 3’üncü Lig 1’inci Grup'ta Karacabey Birlikspor, sahasında Erzin Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

Karacabey Birlikspor-Erzin Belediyespor: 3-0

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Emre Yüksel (xx), Vedat Demir (xx), Samet Özkul (xx)

KARACABEY BİRLİKSPOR: İhsan (xxx)- Mehmet (xxx), Muhammed (xxx) (Dk.69 Çağrı Gülcü x), Süleyman (xx) (Dk.63 Nurullah Dağaşan x), Hurşut Meriç (xxx) (Dk.85 Hüseyin Korkmaz x), Ali Serin (xxx), Süleyman (xx), Alim (xxx), Yusuf Efil (xx), Deniz (xx), Erhan (xxx)

ERZİN BELEDİYESPOR: Ömer (x)- Şahin (x), Umut (x), Nureddin (x) (Dk.60 Serhat Akyün x), Samed (x) (Dk.60 Yücel Candemir x), Umut (xx), Yılmaz (xx), Emre Keleşoğlu (x), Onur (x), Fatih (x), Abdul (x) (Dk.73 Okan x)

GOLLER: Dk.16 Ali Serin, Dk.20, Dk.55 Hurşut Meriç (Karacabey Birlikspor)

SARI KARTLAR: Yusuf, Nurullah, Süleyman (Karacabey Birlikspor), Emre Keleşoğlu, Şahin Tüter (Erzin Belediyespor)

SPOR Toto 3’üncü Lig 1’inci Grup'ta Karacabey Birlikspor, sahasında Erzin Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

16'ıncı dakikada Karacabey Birlikspor’da Alim topu kafasıyla Ali Serin’in önüne indirdi. Ali Serin sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

20'inci dakikada Karacabey Birlikspor atağında Alim Harlak’ın ortasıyla topla buluşan Hurşut Meriç topu filelere gönderdi: 2-0.

55'inci dakikada Karacabey Birlikspor atağında topla buluşan Hurşut Meriç düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55