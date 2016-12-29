Karacabey Birlikspor'dan 3 takviye

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup’ta mücadele veren Karacabey Birlikspor, İnegölspor'dan forvet Emre Aktaş, Orhangazispor'dan kanat oyuncusu Gökhan Öztürk ve Erzin Belediyespor'dan kaleci Ramazan Haklı ile ön sözleşme imzaladı.Karacabey Birlikspor, Asbaşkanı Fahrettin Dengiz, Karacabey Birlikspor yöneticileri ve Karacabey Birlikspor Onursal Başkanı Ali Özkan imza töreninde hazır bulunurken, futbolcularla 1,5 senelik ön anlaşma imzalandı. İmza töreninde konuşan Karacabey Birlikspor Asbaşkanı Fahrettin Dengiz," İkinci yarıya 4 tane transfer yaptık. Bir tane stoper alarak transfer dönemini kapatacağız. Amacımız ligde üst sıralarda yer almak. Antalya kampımız devam ediyor. Kampta futbolcuların istekli ve gayretli olmaları bizi sevindiriyor" dedi.FOTOĞRAF