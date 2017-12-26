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Karacabey Birlikspor'da Ali Nail Durmuş dönemi

Yasin KESKİN/KARACABEY-(Bursa), ()- TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karacabey Birlikspor, Fethi Çokkeser’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ali Nail Durmuş’u getirdi. Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak, yaptığı açıklamasında...

Karacabey Birlikspor'da Ali Nail Durmuş dönemi

Yasin KESKİN/KARACABEY-(Bursa), ()- TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karacabey Birlikspor, Fethi Çokkeser’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ali Nail Durmuş’u getirdi.
Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak, yaptığı açıklamasında anlaşmanın iki taraf için hayırlı olmasını dileyerek, "Ali Nail Hoca senelerdir profesyonel liglerde çalıştı. Bugün de aramıza katıldı. Kendisiyle sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. Hocamızla istediğimiz, özlediğimiz yerlere çıkacağımıza inanıyoruz. Ali Nail Hocamız 2 Ocak’ta 12 günlük Antalya kampında takımımızın başında olacak” dedi.
Futbolculuk döneminde Bursaspor’da yıllarca forma giydiğini belirten Ali Nail Durmuş, Bursa’nın yerinin kendisinde ayrı olduğunu söyledi. Amacının ve gelme nedeninin takımı Play-Off'lara taşımak olduğunu söyleyen Ali Nail Durmuş, “14 yıldır teknik direktörlük yapıyorum. Bursa’da ilk defa teknik direktör olarak profesyonel takımda çalışma imkanı buldum. Bursa’nın benim için her zaman yeri ayrı. Çünkü senelerce Bursaspor takımının formasını giydim. Aynı zamanda kaptanlığını yaptım. Karacabey’in potansiyelini gördüm. Karacabey Birlikspor’da hedefimiz Play-Off oynamak. Benim buraya gelme sebebim bu. Camiamızla ve taraftarlarımızla hep birlikte el birliğiyle takımımızı iyi yerlere taşıyacağız” ifadelerini kullandı.
Ali Nail Durmuş, Darıca Gençlerbirliği, Bucaspor, Aksarayspor, Zeytinburnuspor, Gebzespor, Tavşanlı Linyitspor, Adıyaman 1954 ve son olarak Tekirdağspor takımlarını çalıştırdı. Durmuş’un yardımcılıklarını ise Cem Karaca ve Aydın Artanlar'ın yapacağı bildirildi.

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