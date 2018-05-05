Karacabey Birlikspor - Çorum Belediyespor: 0-2

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), ()

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Efe Sosyal (xx), Barış Sun (xx), Ercan Akbaş (xx)

KARACABEY BİRLİKSPOR: Özal (x) - Ömer Faruk (xx), Sedat (xx), Emre(xx) (Dk. 69 Alpay x),Mehmet (x), Ali Serin (x), Zafer (x) (Dk. 75 Hasan Hüseyin x), Samet Göker (x), Mustafa (x) (Dk. 46 Aziz x), Emirhan (x), Gökhan (x)

ÇORUM BELEDİYESPOR: Onur (xx) - Mehmet (xx), Yakup Kayış (xxx), Mücahit (xx), Mert (xx), Oğuzhan (xx) (Dk. 84 Yakup Yiğit x), Kıvanç (xx), Batuhan (xxx), Ertuğrul (xxx), Özgür (xx) (Dk. 75 Emre x), İsmet (xx)

GOLLER: Dk. 42 ve Dk. 90 Ertuğrul (Çorum Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 82 Ömer Faruk Gümüş (Karacabey Birlikspor)

SARI KARTLAR: Ali Serin, Samet Göker (Karacabey Birlikspor) - Yakup Kayış (Çorum Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Birlikspor, sahasında Çorum Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu.

1’inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Emre’nin vuruşunda kaleci Onur topa müdahale ederek kaleye giden topu ceza sahasına çeldi.

7’nci dakikada Emre’nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Ali Serin’in vuruşu sonucu top kaleci Onur’un müdahalesiyle ceza alanına döndü.

13’üncü dakikada Oğuzhan’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Batuhan’ın kafa vuruşu sonucu top az farkla auta çıktı.

15’inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Mustafa’nın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

38’inci dakikada Emirhan’ın vuruşunda kaleci Onur topu ceza sahasına çeldi.

42’nci dakikada Ömer Faruk’un hatası sonucu Özgür topla buluştu. Özgür aldığı topu bekletmeden Ertuğrul’a attı. Ertuğrul da bekletmeden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

47’nci dakikada Mert Sarı’nın kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu kaleci Özal parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

60’ıncı dakikada Özgür’ün vuruşunda kaleci Özal topa müdahale ederek ceza sahasına çeldi.

69’uncu dakikada Batıhan’ın vuruşunda top direğe çarparak ceza sahasına döndü.

71’inci dakikada Emirhan’ın ortasında Aziz’in kafa vuruşu sonucu Batuhan topu çizgi üzerinden ceza sahasına çeldi.

82’nci dakikada Ömer Faruk Emre Sarı’ya yaptığı faul sonucu çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

87’nci dakikada Ertuğrul ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Özal topa müdahale ederek ceza sahasına çeldi.

89’uncu dakikada Emirhan’ın ortasında Aziz’in kafa vuruşu sonucu top az farkla auta çıktı.

90’ıncı dakikada Ertuğrul’un vuruşunda top ağlara gitti: 0-2.

Uzatma dakikalarında Alpay’ın vuruşunda kaleci Onur topu kornere çeldi.

Karşılaşma sonucunda Karacabey Birlikspor, Çorum Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu.

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