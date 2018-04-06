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Karacabey Birlikspor, Cem Karaca yönetiminde ilk idmanına çıktı

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), ()  Karacabey Birlikspor, yeni teknik direktörü Cem Karaca eşliğinde ilk antrenmanına çıkarken, genç çalıştırıcı Arsinspor maçı için "Kazanmak adına her şeyimizi ortaya koyacağız. İyi hazırlandık....

Karacabey Birlikspor, Cem Karaca yönetiminde ilk idmanına çıktı

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), () 

Karacabey Birlikspor, yeni teknik direktörü Cem Karaca eşliğinde ilk antrenmanına çıkarken, genç çalıştırıcı Arsinspor maçı için "Kazanmak adına her şeyimizi ortaya koyacağız. İyi hazırlandık. Moral motivasyonumuz çok yüksek. Hedefimiz sahadan 3 puan alarak ayrılmak" dedi.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Birlikspor, 8 Nisan Pazar günü kendi evinde Arsinspor'u ağırlayacak. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren Karacabey Birlikspor, Mustafa Fehmi Gerçeker Stadyumu'nda yeni teknik direktörü Cem Karaca yönetimindeki ilk idmanına çıktı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda pas çalışması yapan Karacabey Birliksporlu futbolcular, antrenmanın ana bölümünde çift kale maç gerçekleştirdi.
Arsinspor maçını kazanmak istediklerini belirten Karacabey Birlikspor Teknik Direktörü Cem Karaca, "Ligin alt sırasında bulunan Arsinspor'la karşılaşacağız. Rakibimiz hırslı ve mücadeleyi seven oyunculardan kurulu. Onlarda buraya puan ya da puanlar almak için gelecekler. Gerekli önlemleri aldık. Kazanmak adına her şeyimizi ortaya koyacağız. İyi hazırlandık. Moral motivasyonumuz çok yüksek. Hedefimiz sahadan 3 puan alarak ayrılmak. Tüm taraftarlarımızın stada gelerek bize destek olmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

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