Karacabey Birlikspor-Bayburt Grup Özel İdare: 1-3

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), ()
STAT: M.Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Özgür Sepin (x), Ahmet Oğuz Yılmaz (x), Arda Darcan (x)
KARACABEY BİRLİKSPOR: Ramazan Haklı (x)- Muhammed Rıdvan (x) (Dk.82 Süleyman Güneş), Hurşut Meriç (x), Ali Serin (x), Gökhan (x), Süleyman (x), Alim Harlak (x) (Dk.73 Hüseyin x), Yusuf (x) (Dk.45 Alp x), Samet (x), Deniz (x), Erhan (x)
BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: Ramazan (xx)- Yener (xx), Hasan (xx), Aykut (xx), Batuhan (xxx) (Dk.79 Eren x), Baran (xx) (Dk.85 Sergen), Erçin (xx), Gökhan (xxx), Aykut (xx), Onur (xx), Hasan Üstübücü (xx) (Dk.73 Yücel Yıldırım x)
GOLLER: Dk.58 Alim Harlak (Karacabey Birlikspor), Dk.41 Hasan, Dk.49, 65 Batuhan (Bayburt Grup Özel İdare),
SARI KARTLAR: Süleyman Karacabey Birlikspor), Ramazan (Bayburt Grup Özel İdare)
SPOR Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup'ta Karacabey Birlikspor, sahasında Bayburt Grup Özel İdare’ye 3-1 mağlup oldu.
36.dakikada Karacabey Birlikspor’da Ali Serin’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Alim Harlak’ın vuruşunda kalecide kaldı.
41. dakikada Bayburt Grup Özel İdare’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Hasan Gündoğdu topu kafayla ağlara gönderdi: 0-1.
49. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Batuhan kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 0-2.
58. dakikada Karacabey Birliksporylu Alim Harlak’ın serbest vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.
68. dakikada Karacabey Birlikspor kalecisi Ramazan’ın kısa düşen pasıyla topla buluşan Batuhan topu filelere bıraktı: 1-3.
7.dakikada Karacabey Birlikspor atağında Samet Taş’ın pasıyla topla buluşan Muhammed Rıdvan Özdemir’in vuruşu az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşma Bayburt Grup Özel İdare’nin Karacabey Birlikspor karşısında 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), ()