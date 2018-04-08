escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...

Karacabey Birlikspor - Arsinspor: 0-1

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), () STAT: M. Fehmi Gerçeker HAKEMLER: Metehan Alpat (xx), Bekir Özçelik (xx), Yasin Kılıç (xx) KARACABEY BİRLİKSPOR: Mehmet Mert (x)- Ömer Faruk (xx) (Dk.63 Mustafa x), Samet (x), İmam (x) (Dk.54 Çağrı x),Sedat...

Karacabey Birlikspor - Arsinspor: 0-1

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), ()

STAT: M. Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Metehan Alpat (xx), Bekir Özçelik (xx), Yasin Kılıç (xx)
KARACABEY BİRLİKSPOR: Mehmet Mert (x)- Ömer Faruk (xx) (Dk.63 Mustafa x), Samet (x), İmam (x) (Dk.54 Çağrı x),Sedat (x), Aziz (x), İlyas Yılmazer (x), Zafer (x) (Dk.77 Semih x), İlyas Akan (x), Oğuzhan (x), Emirhan (x)
ARSİNSPOR: Mehmet Can (xx)- Caner (xx), Mücahit (xx), Adem (xx), Enes (xx), Haluk (xx), Mesut (xx), Recep (xx) (Dk.75 Yiğit x), İlhan (xx) (Dk.89 Emrah x), Bekir (xx), Onur (xx) (Dk.87 Mahmut x)
SARI KARTLAR: Ömer Faruk (Karacabey Birlikspor), Adem, İlhan, Faruk, Enes, Mesut (Arsinspor)
KIRMIZI KART: Dk. 59 Aziz Ceylan (Karacabey Birlikspor)
GOL: Dk. 16 Adem (P) (Arsinspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Birlikspor, sahasında grubun son sırasında yer alan Arsinspor'a 1-0 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
9’uncu dakikada Aziz’in vuruşunda top Arsinspor defansından dönerken dönen topla buluşan Oğuzhan’ın vuruşunda top auta çıktı.
15'inci dakikada Arsinspor atağında ceza sahası içerisinde İmam topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.
16’ncı dakikada penaltı vuruşunu kullanan Adem topu filelere gönderdi: 0-1
31’inci dakikada İlyas Yılmazer’in ortasında müsait pozisyonda ceza sahasında topla buluşan Oğuzhan kafayla topu kale yerine auta attı.
36’ncı dakikada İlyas Yılmazer’in korner atışında topla buluşan Sedat’ın vuruşu sonucunda Arsinspor defansı topu çizgi üzerinden uzaklaştırdı.
37’nci dakikada Emirhan’ın ortasında Oğuzhan’ın kafa vuruşu sonucu top auta çıktı.
54’üncü dakikada İlyas Yılmazer’in kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Oğuzhan’ın kafa vuruşunda top kaleci Mehmet Can’da kaldı.
59’uncu dakikada Aziz Ceylan rakibine yaptığı faul sonucu direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
68’inci dakikada Arsinspor atağında topla buluşan Enes kaleci Mehmet Mert’in hatalı çıkışı sonucu kaleciden topu kurtararak vuruşunda boş kaleye giden topu Samet kornere gönderdi.
81’inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Oğuzhan’ın vuruşunda kaleci Mehmet Can topu ceza sahasına çeldi.
84’üncü dakikada İlyas Yılmazer’in kullandığı serbest vuruşta top kale direğine çarparak ceza sahasına döndü.
90’ıncı dakikada Semih ve uzatma dakikalarında Oğuzhan’ın sakatlanması sonucu oyuncu değişiklik hakkı dolduğu için yeni oyuncu oyuna sokamayan Karacabey Birlikspor mücadeleyi 8 kişi tamamladı.
Karşılaşma sonucunda Karacabey Birlikspor, Arsinspor‘a 1-0 mağlup oldu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314