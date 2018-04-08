Karacabey Birlikspor - Arsinspor: 0-1

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), ()

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Metehan Alpat (xx), Bekir Özçelik (xx), Yasin Kılıç (xx)

KARACABEY BİRLİKSPOR: Mehmet Mert (x)- Ömer Faruk (xx) (Dk.63 Mustafa x), Samet (x), İmam (x) (Dk.54 Çağrı x),Sedat (x), Aziz (x), İlyas Yılmazer (x), Zafer (x) (Dk.77 Semih x), İlyas Akan (x), Oğuzhan (x), Emirhan (x)

ARSİNSPOR: Mehmet Can (xx)- Caner (xx), Mücahit (xx), Adem (xx), Enes (xx), Haluk (xx), Mesut (xx), Recep (xx) (Dk.75 Yiğit x), İlhan (xx) (Dk.89 Emrah x), Bekir (xx), Onur (xx) (Dk.87 Mahmut x)

SARI KARTLAR: Ömer Faruk (Karacabey Birlikspor), Adem, İlhan, Faruk, Enes, Mesut (Arsinspor)

KIRMIZI KART: Dk. 59 Aziz Ceylan (Karacabey Birlikspor)

GOL: Dk. 16 Adem (P) (Arsinspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Birlikspor, sahasında grubun son sırasında yer alan Arsinspor'a 1-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

9’uncu dakikada Aziz’in vuruşunda top Arsinspor defansından dönerken dönen topla buluşan Oğuzhan’ın vuruşunda top auta çıktı.

15'inci dakikada Arsinspor atağında ceza sahası içerisinde İmam topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.

16’ncı dakikada penaltı vuruşunu kullanan Adem topu filelere gönderdi: 0-1

31’inci dakikada İlyas Yılmazer’in ortasında müsait pozisyonda ceza sahasında topla buluşan Oğuzhan kafayla topu kale yerine auta attı.

36’ncı dakikada İlyas Yılmazer’in korner atışında topla buluşan Sedat’ın vuruşu sonucunda Arsinspor defansı topu çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

37’nci dakikada Emirhan’ın ortasında Oğuzhan’ın kafa vuruşu sonucu top auta çıktı.

54’üncü dakikada İlyas Yılmazer’in kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Oğuzhan’ın kafa vuruşunda top kaleci Mehmet Can’da kaldı.

59’uncu dakikada Aziz Ceylan rakibine yaptığı faul sonucu direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

68’inci dakikada Arsinspor atağında topla buluşan Enes kaleci Mehmet Mert’in hatalı çıkışı sonucu kaleciden topu kurtararak vuruşunda boş kaleye giden topu Samet kornere gönderdi.

81’inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Oğuzhan’ın vuruşunda kaleci Mehmet Can topu ceza sahasına çeldi.

84’üncü dakikada İlyas Yılmazer’in kullandığı serbest vuruşta top kale direğine çarparak ceza sahasına döndü.

90’ıncı dakikada Semih ve uzatma dakikalarında Oğuzhan’ın sakatlanması sonucu oyuncu değişiklik hakkı dolduğu için yeni oyuncu oyuna sokamayan Karacabey Birlikspor mücadeleyi 8 kişi tamamladı.

Karşılaşma sonucunda Karacabey Birlikspor, Arsinspor‘a 1-0 mağlup oldu.

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